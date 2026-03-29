Telefon už vás nikdy nezradí: Nesmírně praktický pomocník na cesty stojí v Actionu 300 korun
29. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Na delších cestách a výletech nám baterie dnešních mobilních telefonů často nemusí stačit. A pak může jít do tuhého, když najednou přijde nějaká nečekaná situace.
Muset řešit chvíle, kdy například potřebujete pomoc, zastihne vás mizerné počasí, nebo třeba potřebujete dát vědět, kdy dorazíte, či kupříkladu jedete podle navigace, a telefon najednou vypoví službu, takže pak nemáte ponětí, kde vlastně jste, nechce řešit vůbec nikdo.
Vždycky je proto lepší se pojistit, že má telefon dost "šťávy", zkrátka že je plně nabitý. I to ale nemusí stačit, pokud například používáte navigaci celý den nebo víte, že budete nějakou dobu mimo civilizaci a nejbližší elektrická zásuvka, ze které by šel telefon nabít, je třeba desítky kilometrů daleko.
V takových situacích přijde mimořádně vhod nedocenitelný pomocník: Powerbanka. Záložní baterie, imaginární kanystr elektřiny, z něhož do telefonu pěkně "dolejete" klidně uprostřed lesa a žádné drama, když v divočině přijdete o mapu, najednou nehrozí.
Oblíbený diskontní řetězec Action má jednu takovou powerbanku nově v nabídce a kdo nepotřebuje nutně super značkové zboží a stačí mu kvalitní výkon za rozumnou cenu, může zpozornět: Parametry powerbanky Cellularline jsou totiž na její cenu velmi zajímavé.
Nabízí kapacitu 10 000 mAh což už jí samo o sobě řadí mezi velmi zajímavé kandidáty: Při ceně 339 korun totiž drtivá většina konkurence nabízí pouze poloviční číslo – nejbližší alespoň trochu relevantní konkurenční model v nabídce Alzy je například o 10 % dražší.
Powerbanka je navíc schopná nabíjet telefon při výkonu 20 wattů, což je číslo vcelku srovnatelné s normálními rychlonabíječkami. To znamená, že nebudete muset u pařezu čekat hodinu, než se telefon probere: Na použitelnou úroveň se baterie dostane už za pár minut a plné nabití potrvá (v závislosti na telefonu) třeba hodinu a půl.
LCD displej powerbanky vás nenechá na pochybách, kolik kapacity ještě zbývá, a v balení najdete i 20centimetrový kabel, abyste nemuseli řešit nic navíc.
Kolem a kolem jasný kandidát do cestovního batohu.