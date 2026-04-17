Tejc podá trestní oznámení kvůli bitcoinové kauze na ministerstvu spravedlnosti
17. 4. 2026 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podá kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení.
Má podezření na trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Tejc to dnes oznámil na tiskové konferenci. Ministerstvo spravedlnosti darované bitcoiny přijalo loni pod vedením Pavla Blažka (dříve ODS).
Chyby audit podle Tejce zjistil jak před loňským převzetím miliardového daru ministerstvem, tak i následně při prodeji kryptoměny kupcům, pochybnosti jsou podle něj i u uzavírání dohod o narovnání s kupci. "Audit poukazuje nejen na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních," řekl Tejc. Konkrétní jména či pozice nezmínil. Audit chce Tejc zaslat policii a státnímu zastupitelství.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) porušil v bitcoinové kauze pracovní povinnosti a interní směrnice Filip Benda, ředitele kabinetu tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Benda podle ní nepředal včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko ministerstva financí k přijetí bitcoinového daru. U dalších zaměstnanců ministerstva financí a podřízených složek podle Schillerové pochybení v kauze zjištěno nebylo.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvo spravedlnosti přijalo od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který je nyní kvůli kauze obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Blažek následně kvůli kritice rezignoval a pozastavil své členství v ODS, ve funkci ho nahradila Eva Decroix (ODS). Vyjádření Blažka i Decroix ČTK shání.
Roli Stanjury kritizovalo hnutí ANO už v minulosti, požadovalo jeho rezignaci. Ministerstvo spravedlnosti totiž ministerstvu financí zaslalo podklady k plánované darovací smlouvě, úředníci ministerstva financí následně nedoporučili, aby ministerstvo spravedlnosti bitcoiny převzalo. Stanjura ale stanovisko až do 25. března nečetl, přičemž smlouva o daru ministerstvu spravedlnosti byla podepsána 7. března.
Decroix zadala kvůli kauze audit, podle kterého ministerstvo spravedlnosti před převzetím daru neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je následně zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Decroix tehdy médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.