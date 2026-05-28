Tejc chce rozšířit vymáhání náhrady škody po soudcích a státních zástupcích
28. 5. 2026 – 6:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce rozšířit možnost vymáhat od soudců a státních zástupců náhradu škody, která státu vznikne jejich nezákonným rozhodováním.
Lhůtu pro vymáhání hodlá prodloužit na deset let. Nově by také nebylo potřeba předchozí rozhodnutí kárného senátu, stačil by názor expertní komise, na jehož základě by se ministr mohl obrátit na soud. Tejc to uvedl na dnešním sněmovním semináři nazvaném "Spravedlnost? Česká justice a její kontroverzní případy". Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna se změnou podmínek vymáhání škod nesouhlasí a chce o ní s ministrem jednat. Řekl to České televizi (ČT).
Za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem soudce či státního zástupce odpovídá podle zákona stát. Ten také platí poškozenému člověku případné odškodné přiznané buď ministerstvem spravedlnosti, nebo následně soudem. Poté stát může za určitých podmínek požadovat náhradu - takzvaný regres - po konkrétním soudci či státním zástupci. Možností, jak škodu vymáhat, je však nyní podle Tejce málo.
"V případech, kdy soudci a státní zástupci pochybí a konstatují to nakonec soudy tím, že se přiznává odškodnění, je dnes velmi těžké vymáhat tyto částky. Myslím si, že kdyby to bylo jednodušší - kdyby se častěji stalo, že ten, kdo tu škodu způsobí, by ji musel zaplatit - tak by to vedlo k tomu, že všichni soudci a státní zástupci, nebo alespoň drtivá většina, by byli odpovědnější," řekl ministr.
"Dnes tu škodu můžeme vymáhat jenom tehdy, kdy je tam shledáno kárné provinění nezávislým kárným senátem. Já bych rád, aby tam byla ještě jedna možnost. Aby v případech, že expertní nezávislá komise posoudí, že zde je důvod a není to účelové, tak by ministr spravedlnosti měl možnost podat návrh přímo soudu a nezávislý soud posoudí, zda tam odpovědnost byla, nebo nebyla," nastínil Tejc. Lhůta pro vymáhání škody by podle něj měla být desetiletá, protože některá řízení trvají dlouho.
"Odpovědnost soudce nebo státního zástupce za škodu může vždy nastoupit pouze v případě zaviněného porušení povinnosti, což je však zároveň důvodem pro odpovědnost kárnou," sdělil ČT prezident Unie státních zástupců Foldyna.
V novele trestního řádu, která je nyní v připomínkovém řízení, chce také ministr výslovně uvést, že státní zástupce nesmí zatajit důkaz, který je ve prospěch obviněného. "Myslím si, že to v zákoně má být explicitně. Státní zástupce má být objektivní v tom smyslu, že má posoudit ty věci a pokud zjistí, že je spáchán trestný čin, tak má podat obžalobu, ale nesmí účelově vybírat jednotlivé důkazy," uvedl Tejc. Podle Foldyny už ale státní zástupci takovou povinnost mají.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na semináři prohlásil, že státní zástupci často zcela záměrně zatajují důkazy, falšují zápisy a odmítají důkazy, které by vyvrátily jejich konstrukce. Podle něj by měl každý včetně soudců a státních zástupců nést odpovědnost za svou práci, a to nejen osobní, ale i hmotnou. "Justiční zločiny jsou spíše samozřejmostí než výjimkou," řekl k situaci v Česku.
Tejc, který je advokátem s aktuálně pozastavenou činností, oznámil už v březnu, že chce zřídit inspekci, jež by řešila trestnou činnost státních zástupců. Unie státních zástupců na to reagovala tak, že úvaha je nekoncepční a že vytváření účelových struktur by budilo pochybnosti. Zdůraznila, že podobný orgán neexistuje nikde v Evropě.