Těhotnou hvězdu ubodali k smrti: Noc, která navždy změnila Hollywood
4. 5. 2026 – 9:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
Krásná, talentovaná a na vrcholu kariéry. Sharon Tate měla před sebou život plný slávy i mateřství, ale během jediné noci se její sen proměnil v brutální noční můru. Vražda, která otřásla Hollywoodem, dodnes děsí svou krutostí i temným pozadím.
Hollywood dlouho působil jako místo, kde se sny mění ve skutečnost. Luxus, sláva, krásní lidé a zdánlivě dokonalé životy. Jenže pod tím vším se skrývala i temnota, která jedné letní noci prorazila na povrch s děsivou silou. Příběh Sharon Tate je dodnes jedním z nejotřesnějších důkazů, že ani ti nejzářivější lidé nejsou před hrůzou v bezpečí.
Sharon Tate vyrůstala v rodině důstojníka americké armády, což znamenalo neustálé stěhování. Dětství strávila na různých místech Spojených států i v Evropě, mimo jiné v Itálii, kde se poprvé dostala k filmu jako komparzistka. Už tehdy bylo jasné, že má výjimečný půvab. Vyhrávala soutěže krásy a její tvář se objevila i na titulní stránce armádních novin.
Po návratu do Spojených států zamířila do Los Angeles a rychle si našla cestu do filmového průmyslu. Zpočátku dostávala menší role v televizních seriálech, ale postupně si vybojovala větší příležitosti. Filmy Ples upírů, Nechte vlny plynout a Údolí panenek z ní udělaly jednu z nejzajímavějších mladých hereček své generace. Získala také nominaci na Zlatý glóbus, což naznačovalo, že její kariéra teprve začíná.
Velkou roli v jejím životě sehrál Roman Polanski. Seznámili se během natáčení a jejich vztah se rychle proměnil v intenzivní romanci. Svatba v Londýně působila jako pohádka a krátce poté přišla další velká zpráva. Sharon byla těhotná a těšila se na roli matky. Přesto nebylo všechno ideální. Polanski často cestoval a Sharon zůstávala sama v luxusním domě v Los Angeles. Podle některých svědectví začínala o vztahu pochybovat a zvažovala, že by odešla.
Noc, kdy Hollywood přišel o nevinnost
Teplý večer proběhl naprosto nevinně. Večeře s přáteli, smích, plánování budoucnosti. Nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží katastrofa. Po návratu do domu na Cielo Drive šli všichni spát. Byla noc z 8. na 9. srpna 1969, kdy se k domu tiše přiblížili členové kultu Charlese Mansona.
Útočníci nejprve přerušili telefonní spojení a zabili mladého návštěvníka u brány. Pak vtrhli dovnitř a začalo peklo. Oběti byly svázány, ohrožovány a postupně brutálně napadány. Každý pokus o odpor byl potrestán. Frykowski a Folgerová se pokusili utéct, ale byli venku dostiženi a ubodáni. Jejich těla zůstala ležet na trávníku jako děsivý důkaz brutality.
Sharon byla v pokročilém stádiu těhotenství a neměla šanci se bránit. Prosila o život, snažila se zachránit alespoň své dítě. Útočníci ji však ubodali šestnácti ranami. V domě po sobě zanechali krvavé vzkazy, které měly vyvolat strach a chaos. Ráno přineslo šok, který zasáhl nejen Hollywood, ale celé Spojené státy.
Hrůza tím neskončila. Následující noc vrazi zabili další manželský pár, čímž se vlna násilí ještě více prohloubila. Strach se rozšířil mezi veřejností i celebritami. Lidé si uvědomili, že bezpečí je jen iluze.
Kult, soud a dědictví hrůzy
Vyšetřování odhalilo, že za vším stojí Charles Manson a jeho skupina. Jeho motiv byl šokující. Věřil, že sérií brutálních vražd vyvolá rozsáhlý společenský konflikt. Oběti přitom nebyly osobním cílem. Byly jen nástrojem jeho zvrácené ideologie. Zlom v případu nastal ve chvíli, kdy se jedna z členek kultu začala ve vězení chlubit svými činy. Díky tomu policie postupně rozkryla celý plán. Následoval soud, který sledoval celý svět. Výpovědi pachatelů byly plné detailů, které naháněly husí kůži.
Charles Manson, Susan Atkinsová, Patricia Krenwinkelová a Charles Tex Watson byli odsouzeni k trestu smrti. Později jim byl trest změněn na doživotní vězení. Manson strávil zbytek života za mřížemi a zemřel v roce 2017. Někteří jeho stoupenci zůstávají ve vězení dodnes, jiní opakovaně žádali o podmínečné propuštění. Případ tak zůstává živý i po desítkách let.
Tragédie měla dopad i mimo soudní síň. Média šířila nepřesnosti a spekulace, což jen zvýšilo chaos. Dům na Cielo Drive se stal symbolem hrůzy, byl později prodán a nakonec zbořen, jako by někdo chtěl vymazat minulost.
Sharon Tate se stala symbolem ztracené nevinnosti. Její život skončil ve chvíli, kdy měl začít nový. Bylo jí pouhých 26 let. Její příběh však nezmizel. Připomíná, jak rychle se může sen změnit v noční můru a jak hluboké stopy může zanechat lidská krutost. Hollywood už nikdy nebyl stejný. A jméno Sharon Tate zůstává dodnes varováním, že ani za zdmi luxusních vil není člověk v bezpečí.