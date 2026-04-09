Technologický úlet v Actionu: Bizarní, ale chytlavá dekorace nestojí ani stovku
9. 4. 2026 – 7:27 | Magazín | BS
Action nabízí věc z kategorie "Tohle absolutně nepotřebuju, ale rozhodně musím mít."
Diskontní řetězec Action se v Česku těší velké oblibě a zkušení zákazníci proto dobře vědí, že v regálech najdeme nejen výhodné nabídky, když přijde třeba na tablety do myčky či laciné, ale stále dobře funkční nářadí. Občas se dá v Actionu najít nějaký vtipný úlet, který prakticky není k ničemu, ale člověk ho stejně chce.
Přesně do takové kategorie se řadí LED Plovoucí medúza za 99 korun.
Trend, který se v poslední době vrací ve velké síle, připomíná takzvané "lávové lampy", které si určitě pamatujete z devadesátých let. Lampy s medúzami vypadají podobně, jen stojí zlomek ceny.
Koncept je úplně jednoduchý: Libovolné, ideálně průhledné těleso naplníte vodou, vhodíte do něj zmíněnou medúzu na baterie, a ta se začne realisticky pohybovat a světélkovat.
Ne, nejedná se o nic jiného než o prostou ozdobu s nulovým praktickým využitím. Ale když si například jednu nebo více medúz dáte do malého akvárka třeba k pracovnímu stolu nebo do kanceláře, mohou uklidňovat a pomáhat omezit stres. A to už je samozřejmě velmi vítaná věc.
Uživatelé na internetu navíc dodávají, že se medúzy dobře hodí jako osvětlení do dětských pokojíčků, protože vytváří jemné stíny (na rozdíl od těch ostrých od klasických lampiček), kterých se děti nebojí.
Hlavní lákadlo je, jak už to tak u Actionu bývá, cena. Stovka za medúzu vám rozpočet jistě nezruinuje – jen pozor, baterie nejsou součástí balení, musíte tedy mít vlastní. A lepší také samozřejmě bude, pokud budete mít k ruce i nějakou skleněnou nádobu, kterou využijete jako akvárko. Medúzu z Actionu sice můžete nakrásně vypustit třeba i v bazénu nebo ve vaně, ale tam vám se soustředěním na práci nejspíš moc nepomůže.
„Vytvořte kouzelnou atmosféru s touto plovoucí LED medúzou. Světlo plynule mění barvy a ve vodě vytváří uklidňující efekt. Ideální na relaxující večer nebo oslavu s originálním nádechem. Funguje na baterie (nejsou součástí balení) a je vhodná do vany i bazénu. Nechte se okouzlit hypnotickou hrou světel,“ slibuje oficiální popis prodejce.