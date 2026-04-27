Tchaj-wan zlehčuje dopad čínských sankcí na evropské zbrojařské společnosti
27. 4. 2026 – 12:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sankce, které vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany zavedla Čína, nenaruší schopnost Tchaj-wanu získávat zbraně.
Dnes to podle agentury Reuters uvedl tchajwanský ministr obrany Wellington Koo. Čína omezení, které se týkají i českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace, zavedla zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem.
"Takovéto akce podle mě, jak jim rozumím, neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes relevantní diverzifikované kanály," řekl Wellington Koo. Uvedl, že to není poprvé, co Čína podobné kroky podnikla.
Reuters poznamenal, že zatímco mnoho společností, obzvláště v Evropě, je kvůli obavám z čínské odvety nervózních z jakékoli obranné spolupráce s Tchaj-wanem, tak Tchaj-pej nachází stále větší podporu u některých středoevropských a východoevropských zemích. Tato podpora se pak zvýšila od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, dodala agentura.
Vedle českých subjektů se nová omezení vztahují na belgickou firmu FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, což jsou výrobci ručních palných zbraní, a na německou společnost Hensoldt AG, která se zaměřuje na radary a leteckou techniku. Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Demokraticky zvolená tchajwanská vláda odmítá nároky Pekingu a uvádí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.