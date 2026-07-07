Taylor Swift je vdaná! Luxusní svatba za miliardy zastínila i královskou rodinu
7. 7. 2026 – 13:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Taylor Swift a Travis Kelce jsou manželé. Největší popová hvězda současnosti a ikona NFL proměnily Madison Square Garden v pohádkovou svatební scénu, kde nechyběly stovky celebrit, Adam Sandler v roli oddávajícího ani vystoupení Paula McCartneyho. O soukromém obřadu, který zastavil New York, bude svět mluvit ještě dlouho.
Když se po New Yorku začaly zavírat ulice, před Madison Square Garden zastavovaly limuzíny s největšími hvězdami planety a nad ikonickou arénou se rozsvítil nápis „Just Married“, bylo jasné, že se právě píše historie. Taylor Swift a Travis Kelce po téměř třech letech vztahu zpečetili svou lásku svatbou, která nemá v moderním showbyznysu obdoby. Média ji okamžitě začala přirovnávat ke královské svatbě, jen místo Buckinghamského paláce se vše odehrálo v nejslavnější sportovní a koncertní hale světa.
Na jediný večer se Madison Square Garden proměnila v pohádkový les. Za zavřenými dveřmi se odehrával obřad, který byl zároveň jednou z nejvíce utajovaných i nejsledovanějších společenských událostí posledních let.
Pohádka za miliardy. Adam Sandler oddával, Taylor dojala hosty k slzám
Svatba se uskutečnila během víkendu oslav amerického Dne nezávislosti. Kvůli přípravám bylo uzavřeno okolí Madison Square Garden a město vydalo speciální povolení pro akci s téměř tisícovkou hostů. Zatímco část Newyorčanů kritizovala dopravní omezení, fanoušci Taylor Swift mluvili o dokonale symbolickém datu. Zpěvačka totiž dlouhá léta pořádala právě během tohoto víkendu legendární večírky, na kterých se scházely největší celebrity. Jenže tentokrát už nešlo o obyčejnou oslavu.
Obřad vedl dlouholetý přítel novomanželů Adam Sandler. Výběr nebyl náhodný. Taylor už dříve přiznala, že jednu ze svých písní inspirovala právě Sandlerova postava z filmu Rivalové, která utíká do svého vysněného „šťastného místa“. Právě tak si zpěvačka představovala budoucnost po boku Travise.
Hosté popisují okamžik, kdy Taylor vstoupila do sálu, jako jeden z nejdojemnějších večerů svého života. K oltáři kráčela za doprovodu smyčcového aranžmá jedné ze svých vlastních skladeb. S Travisem si následně téměř čtyřicet minut četli vlastní svatební sliby ze speciálně vyrobených zlatých knih. Novomanželé přitom mysleli i na své hosty. Každý dostal vyšívaný kapesníček pro případ, že emoce budou silnější než snaha udržet slzy na uzdě. A podle všeho skutečně byly.
„Plakali, smáli se, tančili, objímali se a líbali,“ popsal jeden z hostů atmosféru večera.
Po obřadu následovala hostina, při níž vystoupil Paul McCartney s legendárním hitem I Want to Hold Your Hand. Na pódiu se objevila také Stevie Nicks a hosté si mohli vybírat z desítek gastronomických stanovišť s italskou kuchyní, sushi i luxusním občerstvením. Přestože se vše odehrávalo v obrovské aréně, hosté se shodují, že večer působil překvapivě komorně.
Tisíc slavných hostů, žádné dary a šaty, které svět zatím neviděl
Na seznamu hostů figurovalo přibližně tisíc jmen. Vedle rodiny dorazili Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, Tom Hanks, Brad Pitt, Dakota Johnson, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Steven Spielberg, Hugh Grant, Zoë Kravitz, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding i desítky dalších hvězd. O účasti dalších známých tváří se stále spekuluje.
Přestože šlo o jednu z největších společenských akcí posledních let, hosté dostali jasné instrukce. Žádné fotografie, žádné zákulisní informace a dokonce ani žádné svatební dary. Taylor navíc znovu ukázala, že se nebojí porušovat tradice. Neměla družičky a jejím hlavním svědkem se stal mladší bratr Austin Swift. Travisovým svědkem byl jeho bratr Jason Kelce.
Velkou záhadou zůstávají také svatební šaty. Jejich fotografie zatím nebyly zveřejněny, přesto už je jasné, že je vytvořil módní dům Christian Dior Haute Couture pod vedením Jonathana Andersona. Jde o vůbec první svatební couture model tohoto návrháře určený pro světově proslulou celebritu. Boty obou novomanželů vyrobila na zakázku značka Christian Louboutin a Taylor svůj vzhled doplnila šperky Cartier.
Přitom celý jejich příběh začal překvapivě nenápadně. Travis Kelce se v roce 2023 pokusil na koncertě Eras Tour předat Taylor náramek přátelství se svým telefonním číslem. Nevyšlo to. Místo toho o svém neúspěchu promluvil ve vlastním podcastu New Heights. Krátce nato se do celé věci vložila Taylorina maminka Andrea, která si po rozhovoru s příbuznými o Travisovi řekla jediné: „Toho musí poznat.“
Nemýlila se.
O dva roky později Kelce poklekl na zahradě svého domu s diamantovým prstenem, zatímco za jeho zády vznikala romantická scenérie připravená jen pro jedinou otázku. A nyní jejich příběh dospěl k okamžiku, na který čekaly miliony fanoušků po celém světě.
Svatba Taylor Swift a Travise Kelceho se okamžitě zapsala mezi největší společenské události desetiletí. Nebyla jen oslavou dvou zamilovaných lidí. Stala se kulturním fenoménem, který na jediný večer zastavil New York, přitáhl pozornost celého světa a znovu připomněl, že když se spojí největší popová hvězda planety a jedna z ikon amerického sportu, vznikne událost, o které se bude mluvit ještě dlouhé roky.