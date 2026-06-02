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Tato rostlina se šíří po českých zahradách jako plevel. Odborníci varují před vážným nebezpečím

2. 6. 2026 – 18:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tato rostlina se šíří po českých zahradách jako plevel. Odborníci varují před vážným nebezpečím
zdroj: Profimedia
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Na první pohled působí téměř exoticky. Má velké bílé nebo nafialovělé květy připomínající trumpety, výrazné listy a pichlavé plody, které zaujmou děti i domácí zvířata. Právě za touto nápadnou krásou se však skrývá nebezpečí. Tatula obecná (Datura stramonium), známá také jako durman nebo lidově vlčí jablko, patří mezi nejjedovatější rostliny rostoucí v Evropě.

Právě za touto nápadnou krásou se však skrývá nebezpečí. Tatula obecná (Datura stramonium), známá také jako durman nebo lidově vlčí jablko, patří mezi nejjedovatější rostliny rostoucí v Evropě.Přesto ji mnoho lidí na zahradě ani nepozná. Často se objeví sama na neudržovaných záhonech, kompostech, kolem plotů nebo na rumištích. A právě v období od pozdního jara do léta začíná rychle růst.

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Rostlina, která obsahuje silné jedy od kořene až po semena

Nebezpečné jsou všechny části tatuly. Nejvyšší koncentrace toxických látek se nachází v semenech, ale jedovaté jsou také listy, květy i kořeny. Rostlina obsahuje alkaloidy atropin, scopolamine, hyoscyamine, které působí na nervový systém.

Otrava se může projevit rozšířenými zorničkami, suchem v ústech, zrychleným tepem, zmateností, dezorientací nebo halucinacemi. Ve vážných případech může dojít k poruchám vědomí a selhání organismu. Zvlášť citlivé jsou malé děti a domácí zvířata.

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Děti lákají hlavně pichlavé plody

Největší riziko představují plody velikosti menšího ořechu. Po dozrání se otevírají a uvolňují desítky černých semen. Právě ta mohou děti zaujmout při hře.

Odborníci upozorňují, že i malé množství semen může vyvolat vážné zdravotní komplikace. Podobně jsou ohroženi psi, kočky nebo hospodářská zvířata, pokud rostlinu okusují.

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Sekačka problém nevyřeší

Mnoho zahrádkářů se domnívá, že stačí rostlinu posekat. To je ale chyba. Tatula se dokáže velmi dobře množit semeny a posečením je můžete rozšířit po celé zahradě.

Nejúčinnější je mladé rostliny vytrhávat i s kořeny, ideálně ještě před vytvořením plodů. Při manipulaci je vhodné používat ochranné rukavice a následně si důkladně umýt ruce.

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Jak tatulu poznat

Typickými znaky jsou:

  • velké bílé až světle fialové květy ve tvaru trumpety,
  • pichlavé kulaté plody plné černých semen,
  • výška často přesahující jeden metr.
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Jak zabránit jejímu návratu

Semena tatuly dokážou v půdě přežívat několik let. Pokud jste rostlinu na zahradě objevili, vyplatí se místo pravidelně kontrolovat. Pomoci může také mulčování nebo hustě zapojený trávník, který omezí klíčení nových rostlin.

Přestože tatula zaujme svým vzhledem, rozhodně nepatří mezi rostliny, které by měly růst v blízkosti dětských koutků, výběhů pro domácí mazlíčky nebo zeleninových záhonů. Pokud ji na zahradě objevíte, je lepší jednat dříve, než stihne vytvořit semena a rozšířit se dál.

Tagy:
otrava zahrada rostlina jedovatá plody květy
Zdroje:
wikipedia, Novinky.cz, fotodoma.cz, cropscience.bayer.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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