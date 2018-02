Tanečníci na jednu noc 'léčí' tancechtivá srdce osamělých paniček

Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) do měsíce rozhodne o způsobu zadání nákupu dvanácti víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce v neděli řekla, že od pátku má k dispozici od vojáků upravené požadavky na nákup za několik miliard korun.

14:37