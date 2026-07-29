Takovou podívanou neuvidíte dalších padesát let: Z Česka bude vidět jedinečné zatmění Slunce
29. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Ve středu 12. srpna zakryje Měsíc nad Českem víc než 86 procent slunečního disku. Nic výraznějšího střední Evropa neuvidí dalších bezmála padesát let – a hodně bude záležet na tom, kde budete stát.
Nejvýraznější zatmění na dalších padesát let
Tohle nebude nenápadná šmouha na nebi. Zatmění se odehraje těsně před západem Slunce, kdy kotouč visí nízko nad obzorem a celá scéna působí nejdramatičtěji. „Jde zároveň o první úplné zatmění Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznější částečné zatmění Slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do 2075 a také nejblíže položené úplné zatmění Slunce k Česku a Slovensku do roku 2081,“ shrnuje astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Úkaz začne v Česku okolo 19:19 SELČ a maxima dosáhne ve 20:11. Slunce v tu chvíli stojí nízko mezi západním a severozápadním obzorem, pouhou hodinu před západem – jak upozorňuje Česká astronomická společnost. Ve výhledu proto nesmí stát stromy, panelák ani kopec.
Nejvíc si užijí západ a jihozápad Čech, tedy Chebsko, Plzeňsko a Českobudějovicko. Na východě republiky Slunce zapadne dřív, než zatmění vyvrcholí, takže tam z podívané zbude jen část. Kdo to má do kopců daleko, může vyrazit na rozhlednu nebo na otevřené pole za město.
Zvláštní bude i to, co přijde potom. Světlo během maxima výrazně zeslábne, po západu Slunce se na chvíli mírně vrátí a teprve pak nastoupí běžný soumrak – Česko tak podle Echa24 zažije jakési dvojí stmívání.
Kdo chce zažít okamžik, kdy uprostřed dne pohasnou barvy, ochladí se a kolem černého kotouče vzplane sluneční koróna, musí za hranice. Pás úplného zatmění přejde přes Grónsko, Island a severní Španělsko. Česko leží mimo tuhle elitní zónu – dramaticky ukrojené Slunce zapadající za český obzor ale bude mít své kouzlo i tak.
Oči máte jen jedny. Sluneční brýle jsou k ničemu
Dívat se přímo do Slunce je hazard i ve chvíli, kdy z něj zbývá desetina. A pozor, jedná se o opravdu zlý risk - sítnice totiž necítí bolest, takže vám přijde, že je všechno v pořádku, a poškožení si všimnete, až když už je nevratné.
Sluneční brýle, začazené sklo, barevné fólie ani rentgenový film nestačí – propouštějí složky záření, které mohou být nebezpečné.
Česká astronomická společnost doporučuje certifikované sluneční filtry nebo svářečské sklo třídy 13 a vyšší. Hvězdárny bezpečné vybavení i odborný výklad nabízejí samy, takže nejjistější cesta vede rovnou tam.
Totéž platí pro fotografy. Zrcadlovka namířená na Slunce bez astrofiltru propálí snímač za zlomek vteřiny – a pokud se přitom podíváte do hledáčku, odnese to i vaše oko.