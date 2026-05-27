27. 5. 2026 | Magazín

Takové vedro tu ještě nebylo. Kvůli extrémním teplotám padaly i stoleté rekordy. A bude hůř
zdroj: Gemini
Úterní vedro sežehlo Česko v plné síle a meteorologové hlásí spoustu nových teplotních rekordů.

Že bude pořádné teplo, jsme věděli už předem, realita ale na řadě míst i tak dokázala ještě překvapit: Na celé řadě meteorologických stanic dnes padly i letité teplotní rekordy.

Může za to neobvykle teplý vzduch z Afriky, který se v nezvyklé síle dostává i nad naše území. Když se k tomu přidá čistá obloha, sucho a přímý sluneční žár, je zaděláno na extrémní teploty.

Nový teplotní rekord podle informací ČHMÚ zaznamenala téměř třetina všech stanic, což je konkrétně 47 z celkem 171 míst měření. Dvacet nejvýraznějších pak meteorologové rovnou uvedli a my tak víme, že například v Doksanech padl rekord o skoro dva stupně – naměřili tam 32,7 °C.

I dnes čekají meteorologové pořádný pařák: Nejvyšší teploty 26 až 31 °C, na jihu Moravy až 33 °C, na severu Čech kolem 24 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C, na Šumavě kolem 24 °C. Zítra, tedy ve čtvrtek, by měla dorazit studená fronta, která ale nezmění tvář počasí na dlouho, protože od pátku se bude opět oteplovat. 

Srážky nečekají meteorologové žádné, i nadále tak platí výstraha před suchem a nebezpečím vzniku požárů.

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

