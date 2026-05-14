Takhle se vydělává v Hollywoodu: Hvězdy Ďábel nosí Pradu 2 dostaly astronomické částky
14. 5. 2026 – 13:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Návrat legendárního filmu Ďábel nosí Pradu způsobil v Hollywoodu obrovský poprask. Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt si za pokračování odnesly pohádkové stovky milionů korun a díky bonusům mohou vydělat ještě mnohem víc. Film navíc láme rekordy v kinech po celém světě.
Pokračování kultovního filmu Ďábel nosí Pradu 2 rozpoutalo v Hollywoodu doslova módní horečku. Návrat slavné Mirandy Priestly, ostrých dialogů, luxusních outfitů a nelítostného světa vysoké módy přitáhl do kin miliony diváků po celém světě. Jenže tentokrát se nemluví pouze o samotném filmu. Největší pozornost budí astronomické honoráře hlavních hvězd, které si za návrat po dvaceti letech odnesly částky, nad nimiž zůstává rozum stát.
Pokračování filmu Ďábel nosí Pradu se okamžitě stalo jedním z největších hitů roku. Diváci zaplnili kina během prvních dnů po premiéře a snímek během krátké doby vydělal v přepočtu více než 9,5 miliardy korun. Studio 20th Century Studios tak může slavit obrovský triumf. Ukazuje se totiž, že příběh o módním impériu, tvrdé šéfce a ambiciózních asistentkách má i po dvou dekádách neuvěřitelnou sílu.
Do svých ikonických rolí se vrátily Meryl Streep jako obávaná Miranda Priestly, Anne Hathaway coby Andy Sachs a Emily Blunt jako sarkastická Emily Charlton. Nechybí ani Stanley Tucci v roli oblíbeného Nigela Kiplinga. Už samotné oznámení pokračování vyvolalo obrovské nadšení, ale málokdo čekal, že se z filmu stane tak obrovský finanční kolos.
Miliony za návrat do módního impéria
Podle zákulisních informací magazínu Variety si každá z hlavních hereček přišla na neuvěřitelných 300 milionů korun ještě před započítáním bonusů. Ačkoli právě Meryl Streep měla nejsilnější vyjednávací pozici a mohla si údajně říct o mnohem vyšší částku, rozhodla se postupovat jinak.
Hollywoodská legenda měla trvat na tom, aby všechny tři ženy dostaly stejný honorář. Herečky proto uzavřely dohodu, která zajistila, že Anne Hathaway i Emily Blunt obdržely stejnou sumu jako samotná Meryl Streep. V hollywoodských kruzích jde o poměrně výjimečný krok, který okamžitě vyvolal respekt i obdiv.
Jenže luxusní honoráře byly teprve začátkem. Herečky si totiž podle zdrojů vyjednaly také velmi štědré bonusy navázané na kinotržby. A protože film od premiéry vydělává závratné částky, začaly se bonusy údajně vyplácet už během prvních týdnů promítání. Pokud bude snímek dál lámat rekordy, může si každá z hvězd nakonec odnést více než 480 milionů korun.
Film navíc těží z obrovské nostalgie fanoušků. Sociální sítě zaplavily reakce diváků, kteří si návrat do světa Runway doslova užívají. Luxusní kostýmy, módní přehlídky a ostré slovní přestřelky mezi postavami znovu dokazují, proč se z původního filmu stal fenomén.
Meryl Streep kdysi roli odmítla
Velké překvapení přineslo také přiznání Meryl Streep, která odhalila, že původně vůbec nechtěla ve filmu Ďábel nosí Pradu hrát. Přestože věděla, že scénář má obrovský potenciál a mohl by se stát hitem, první nabídku odmítla. Herečka později přiznala, že se rozhodla výrazně zvýšit svůj honorář a čekala, zda studio ustoupí. K jejímu překvapení okamžitě souhlasilo. V té době bylo Meryl Streep šestapadesát let a sama tvrdila, že už pomalu přemýšlela o konci kariéry. Nakonec ale vznikla jedna z nejslavnějších filmových postav moderní kinematografie.
Původní film z roku 2006 vznikl s relativně skromným rozpočtem okolo 960 milionů korun, ale následně vydělal více než 7,8 miliardy korun a stal se obrovským popkulturním fenoménem. Pokračování nyní míří ještě výš a potvrzuje, že módní svět Mirandy Priestly je stále magnetem pro miliony diváků. Velmi emotivně o návratu mluvila také Anne Hathaway. Herečka přiznala, že natáčení prvního filmu bylo psychicky náročné a často cítila velký stres i tlak. Přesto na celé období vzpomíná s obrovskou láskou, hlavně kvůli lidem, se kterými pracovala.
O Emily Blunt prohlásila, že je naprosto úžasným člověkem, zatímco Stanley Tucci podle ní patří k nejvtipnějším a nejpohotovějším lidem v branži. Největší obdiv ale směřoval právě k Meryl Streep, kterou popsala jako herečku, jež nikdy neusíná na vavřínech a neustále posouvá vlastní hranice.
Zatímco kritici se v hodnocení pokračování částečně rozcházejí, diváci mají jasno. Návrat do světa luxusu, ostrých podpatků a nelítostného módního byznysu se stal jednou z největších filmových událostí posledních let. A pokud budou tržby pokračovat současným tempem, může být Ďábel nosí Pradu 2 nejen módní senzací, ale také jedním z nejvýdělečnějších pokračování poslední dekády.