Tak vrátila se k manželovi, nebo ne? Svůdná moderátorka se podezřele vyhýbá odpovědi
22. 6. 2026 – 6:07 | Magazín | Jana Strážníková
Jak to vlastně má oblíbená moderátorka s bývalým manželem? To, co měli někteří za hotové, nejspíš až takové terno nebude.
Už docela dlouho se proslýchá (a tudíž občas bere za hotovou věc), že se svůdná a populární moderátorka Eva Decastelo nakonec vrátila k bývalému maželovi, se kterým má navíc děti.
Nutno nicméně doplnit, že ona sama podobným dohadům velmi silně pomohla, když se o návratu k manželovi už loni v listopadu vyjadřovala ve velmi slibném a pozitivním duchu.
„Je to krásný a mám se fantasticky. Za což může člověk, kterému nejvíc věříte, a to jste vždycky vy. Víc se o svém soukromí bavit nebudu, ale zeptejte se třeba za měsíc a řeknu víc,“ lebedila si pro Blesk.
Nakonec to ale, zdá se, až taková výhra nebude. Protože, jak si sama Eva přála, novináři se samozřejmě zeptali znovu. Akorát ne za měsíc, ale hned za tři čtvrtě roku.
Eva se ale oděla jen do celkem vágní mlhy: „My jsme s manželem žádnou cestu nehledali, protože jsme rodiče dvou skvělých dětí. A tak to bylo vždycky a bude to tak vždycky,“ vysvětlila Expresu.
Což zní zhruba v tom smyslu, že o děti se dál rádi postarají společně a nejspíš mezi nimi nepanuje žádná větší nevraživost, ale tím to nejspíš hasne.
Čas spolu nicméně tráví, protože zkrátka dál fungují jako rodina pro děti: „S manželem chceme vzít děti ideálně do Říma. Máme to tam moc rádi, takže si říkáme, že bychom si předtím, než se děti rozjedou na tábory a basketbalové přípravky, mohli ještě udělat výlet,“ prozradila.