Tak trochu nechutná fakta. Vědci vyčíslili, kolik bakterií sídlí na vašem mobilu
30. 3. 2026 – 14:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mobil nosíme všude s sebou, saháme na něj stovkykrát denně a téměř ho nečistíme. Právě proto se z něj může stát nenápadný, ale účinný přenašeč bakterií a virů, který si sami přikládáme k obličeji i k jídlu.
Mobil, který máte právě v ruce, může být špinavější než záchodové prkénko. Zní to přehnaně? Možná. Ale realita není daleko od pravdy. Každý den saháme na své telefony stovky až tisícekrát, bereme je do ruky v tramvaji, v obchodě, na toaletě i při jídle. Přitom si málokdo uvědomuje, že právě tento nenápadný předmět může fungovat jako tichý přenašeč bakterií a virů.
Svět kolem nás je doslova zaplaven mikroorganismy a nevyhneme se jim. Dobrá zpráva je, že většina z nich je neškodná. Jenže problém nastává ve chvíli, kdy se mezi nimi objeví ty, které mohou způsobit onemocnění. A mobilní telefon jim k tomu může výrazně pomoci.
Mobilní telefony dnes používají miliardy lidí po celém světě. Nosíme je všude s sebou a téměř je neodkládáme z ruky. Na rozdíl od rukou je ale prakticky nečistíme. Výzkumy přitom ukazují, že velká část telefonů je kontaminovaná bakteriemi, někdy i ve vysoké míře. Překvapivé je, že rozdíl mezi telefony zdravotníků a běžných lidí není nijak výrazný.
Rizika pro zdraví a šíření infekcí
Nejde o to, že by vás samotný telefon okamžitě ohrozil. Nebezpečí vzniká ve chvíli, kdy se mikroorganismy dostanou do vašeho těla. To se děje mnohem snadněji, než si myslíte. Stačí si po použití telefonu sáhnout na jídlo, dotknout se obličeje nebo si promnout oči.
Riziko roste s každým dalším kontaktem. Madla v hromadné dopravě, nákupní košíky nebo dotykové obrazovky na veřejných místech jsou plné bakterií. Jakmile se jich dotknete a následně vezmete do ruky telefon, přenášíte vše na jeho povrch. A ten pak zůstává kontaminovaný, často celé hodiny nebo dny. Situaci zhoršuje i způsob, jakým telefony používáme. Mluvíme do nich, jíme s nimi v ruce, nosíme je v kapsách, kde je teplo ideální pro přežívání mikrobů. Někteří lidé je používají i na toaletě. Telefon se tak stává ideálním prostředím pro jejich hromadění.
Jak správně čistit telefon
Přestože se o hygieně rukou mluví neustále, na telefony se často zapomíná. Odborníci přitom doporučují čistit je pravidelně, ideálně každý den. Stačí jednoduché kroky. Obrazovku otřít hadříkem z mikrovlákna, obal vyčistit dezinfekčním ubrouskem a věnovat pozornost i místům, kde se drží nejvíce nečistot, tedy okrajům a spojům krytu.
Zvláštní pozornost si zaslouží obaly, zejména ty gumové. Právě na nich se bakterie drží nejlépe. Pravidelné sundání a důkladné vyčištění může výrazně snížit množství mikrobů, které nosíte v kapse. Důležité je také správné provedení. Telefon by měl být před čištěním vypnutý a dezinfekce by se neměla aplikovat přímo na zařízení, ale na hadřík. Vyplatí se řídit pokyny výrobce, aby nedošlo k poškození.
Pokud se vám to zdá jako zbytečná práce, existuje ještě jednodušší řešení. Před jídlem si umyjte ruce a telefon nechte stranou. Právě kombinace špinavých rukou, telefonu a jídla totiž představuje největší riziko.
Na první pohled nenápadný předmět, který máme neustále u sebe, se tak může stát jedním z hlavních přenašečů nečistot v našem každodenním životě. Možná je čas začít se na svůj telefon dívat trochu jinak. Nejen jako na pomocníka, ale i jako na něco, co si zaslouží stejnou hygienickou péči jako naše ruce.