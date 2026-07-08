Tak odvážné modely se jen tak nevidí. Luxusní party ve Varech přinesla módní podívanou roku
8. 7. 2026 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech není jen přehlídkou filmů, ale také jednou z největších módních událostí roku. A právě tradiční UniCredit party znovu potvrdila, že některé celebrity dokážou přitáhnout více pozornosti než hollywoodské premiéry.
Večer se nesl ve znamení průsvitných látek, odvážných výstřihů, třpytivých materiálů i šperků za miliony korun.
Dagmar Havlová okouzlila noblesní průsvitností
Dagmar Havlová zvolila černou večerní róbu od Tatiany Kováříkové, jejíž dominantou byla dlouhá transparentní pelerína s vysokým stojáčkem. Minimalistický střih šatů nechal vyniknout jemným detailům a průsvitná vrstva dodala modelu lehkost i dramatický efekt. Výsledkem byla nadčasová elegance bez zbytečné okázalosti.
Andrea Verešová zůstala věrná svému svůdnému stylu
Andrea Verešová oblékla přiléhavou róbu od Zuzany Lešák Černé. Model s hlubokým výstřihem, transparentními prvky a třpytivými aplikacemi dokonale kopíroval postavu a podtrhl její typický glamour styl. Celek doplnily výrazné šperky a hladce upravené vlasy, které nechaly vyniknout samotným šatům.
Zorka Hejdová zazářila v královsky modré
Moderátorka Zorka Hejdová vsadila na sytě modrou večerní róbu s čistými liniemi a výrazně modelovaným pasem. Jednoduchý střih nechal vyniknout luxusní látce i šperkům značky Roberto Coin, jejichž hodnota podle médií přesáhla tři miliony korun. Právě spojení minimalistické siluety a výrazných doplňků patřilo k nejlépe fungujícím outfitům večera.
Iveta Lutovská připomínala hollywoodskou divu
Bývalá Česká Miss oblékla dlouhou flitrovou róbu inspirovanou zlatou érou Hollywoodu. Lesklá textura odrážela světla fotografů při každém kroku a elegantní střih s odhalenými rameny působil mimořádně ženským dojmem. Celý outfit podtrhl uhlazený účes a decentní líčení.
Karolína Mališová ukázala, že méně někdy znamená více
Karolína Kučerák Mališová zaujala šaty s výrazným průstřihem v oblasti pasu. Přestože model odhaloval více než většina ostatních, zachoval si čistou siluetu a nepůsobil prvoplánově. Jednoduché doplňky nechaly vyniknout architekturu samotných šatů.
Denisa Dvořáková vsadila na třpyt
Modelka Denisa Dvořáková dorazila ve flitrové róbě s úzkou siluetou, která krásně odrážela světla blesků. Luxusní šperky dodaly outfitu ještě slavnostnější nádech. Sama během večera přiznala, že modeling ji stále naplňuje.
„Já svoji práci miluju a doufám, že to dalších dvacet let bude ještě trvat,“ svěřila se.
Večer patřil odvážné eleganci
Letošní UniCredit party ukázala, že české celebrity stále častěji sahají po světových módních trendech. Dominovaly transparentní materiály, třpytivé textury, hluboké rozparky, korzetové živůtky i dokonale propracované střihy zvýrazňující siluetu. Některé outfity sázely na dramatický efekt, jiné na čistou eleganci, ale všechny měly jedno společné – rozhodně nezůstaly bez povšimnutí.