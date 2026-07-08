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Tak odvážné modely se jen tak nevidí. Luxusní party ve Varech přinesla módní podívanou roku

8. 7. 2026 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tak odvážné modely se jen tak nevidí. Luxusní party ve Varech přinesla módní podívanou roku
zdroj: Profimedia
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Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech není jen přehlídkou filmů, ale také jednou z největších módních událostí roku. A právě tradiční UniCredit party znovu potvrdila, že některé celebrity dokážou přitáhnout více pozornosti než hollywoodské premiéry.

Večer se nesl ve znamení průsvitných látek, odvážných výstřihů, třpytivých materiálů i šperků za miliony korun. 

Dagmar Havlová zdroj: Profimedia

Dagmar Havlová okouzlila noblesní průsvitností

Dagmar Havlová zvolila černou večerní róbu od Tatiany Kováříkové, jejíž dominantou byla dlouhá transparentní pelerína s vysokým stojáčkem. Minimalistický střih šatů nechal vyniknout jemným detailům a průsvitná vrstva dodala modelu lehkost i dramatický efekt. Výsledkem byla nadčasová elegance bez zbytečné okázalosti.

Andrea Verešová zdroj: Profimedia

Andrea Verešová zůstala věrná svému svůdnému stylu

Andrea Verešová oblékla přiléhavou róbu od Zuzany Lešák Černé. Model s hlubokým výstřihem, transparentními prvky a třpytivými aplikacemi dokonale kopíroval postavu a podtrhl její typický glamour styl. Celek doplnily výrazné šperky a hladce upravené vlasy, které nechaly vyniknout samotným šatům.

Zorka Hejdová zdroj: Profimedia

Zorka Hejdová zazářila v královsky modré

Moderátorka Zorka Hejdová vsadila na sytě modrou večerní róbu s čistými liniemi a výrazně modelovaným pasem. Jednoduchý střih nechal vyniknout luxusní látce i šperkům značky Roberto Coin, jejichž hodnota podle médií přesáhla tři miliony korun. Právě spojení minimalistické siluety a výrazných doplňků patřilo k nejlépe fungujícím outfitům večera.

Snímek obrazovky 2026-07-08 115414 zdroj: Instagram

Iveta Lutovská připomínala hollywoodskou divu

Bývalá Česká Miss oblékla dlouhou flitrovou róbu inspirovanou zlatou érou Hollywoodu. Lesklá textura odrážela světla fotografů při každém kroku a elegantní střih s odhalenými rameny působil mimořádně ženským dojmem. Celý outfit podtrhl uhlazený účes a decentní líčení.

Karolína Mališová zdroj: Profimedia

Karolína Mališová ukázala, že méně někdy znamená více

Karolína Kučerák Mališová zaujala šaty s výrazným průstřihem v oblasti pasu. Přestože model odhaloval více než většina ostatních, zachoval si čistou siluetu a nepůsobil prvoplánově. Jednoduché doplňky nechaly vyniknout architekturu samotných šatů.

Denisa Dvořáková zdroj: Profimedia

Denisa Dvořáková vsadila na třpyt

Modelka Denisa Dvořáková dorazila ve flitrové róbě s úzkou siluetou, která krásně odrážela světla blesků. Luxusní šperky dodaly outfitu ještě slavnostnější nádech. Sama během večera přiznala, že modeling ji stále naplňuje.

Já svoji práci miluju a doufám, že to dalších dvacet let bude ještě trvat,“ svěřila se.

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Večer patřil odvážné eleganci

Letošní UniCredit party ukázala, že české celebrity stále častěji sahají po světových módních trendech. Dominovaly transparentní materiály, třpytivé textury, hluboké rozparky, korzetové živůtky i dokonale propracované střihy zvýrazňující siluetu. Některé outfity sázely na dramatický efekt, jiné na čistou eleganci, ale všechny měly jedno společné – rozhodně nezůstaly bez povšimnutí.

Tagy:
móda party celebrity Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary UniCredit Bank české 2026 KVIFF
Zdroje:
prozeny.cz, Blesk, marianne.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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