Tajný experiment, který mohl zničit svět – a možná pořád běží

4. 6. 2025 – 15:36 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz

Pod opuštěnou základnou na Long Islandu se podle svědků skrýval jeden z nejděsivějších vládních projektů v dějinách. Únosy dětí, pokusy s ovládáním mysli, cestování časem a portály do jiných světů. Oficiálně neexistuje. Ale co když je to pravda?

Na samém východním cípu Long Islandu stojí tichá a opuštěná základna Camp Hero. Dnes působí jako zarostlé a chátrající místo, ale podle konspiračních teoretiků se právě zde během studené války odehrávaly události, které se vymykají logice. Projekt Montauk měl být ultratajným vládním experimentem, ve kterém se pracovalo s ovládáním mysli, cestováním časem, teleportací, komunikací s mimozemšťany i otevíráním portálů do jiných dimenzí. Projekt měl navazovat na výzkumy, jejichž cílem bylo vytvořit psychické zbraně – a to včetně dětí jako testovacích subjektů. Základna Montauk Air Force Station, později známá jako Camp Hero, sloužila podle svědků jako hlavní výzkumné centrum. Zdejší podzemní zařízení mělo být rozsáhlé, vybavené neznámými technologiemi a hermeticky utajené. Mezi nejčastěji zmiňované zařízení patří tzv. Montaucká židle, údajně schopná zesilovat myšlenky člověka až do té míry, že dokázaly ovlivňovat realitu. Jedním z vrcholů měl být incident, kdy z podvědomí psychicky nadaného muže jménem Duncan Cameron vystoupilo zhmotněné monstrum, které ohrozilo celý objekt. Vědci měli následně zařízení zničit a podzemí zabetonovat. Děti, které nikdo nepostrádal Jedním z nejtemnějších aspektů celé teorie jsou tzv. Montaučtí chlapci – malé děti, převážně sirotci, bezdomovci nebo děti drogově závislých rodičů. Podle svědků byly unášeny, zavírány do podzemních komplexů a podrobovány psychickému i fyzickému mučení. Cílem mělo být naprosté rozbití jejich identity, aby je bylo možné přeprogramovat jako špiony, vrahy nebo nositele paranormálních schopností. Děti měly být vystavovány extrémním podmínkám, drogám jako LSD a technikám, které dnes známe z projektu MK-Ultra – skutečného experimentu CIA na ovládání mysli. Většina z těchto dětí si prý na nic nevzpomíná – údajně kvůli potlačení paměti. Některé z nich měly být dokonce vysílány do jiných časových období nebo na jiné planety. zdroj: Profimedia.cz Předchůdce: Filadelfský experiment Předchůdcem Montauku měl být ještě podivnější příběh: Filadelfský experiment z roku 1943. Podle výpovědi muže jménem Carl Allen měla americká armáda provádět pokusy s elektromagnetismem, aby zneviditelnila válečnou loď USS Eldridge pro radary. Výsledek však měl být daleko děsivější. Loď prý zcela zmizela – nejen z radarů, ale i z očí svědků – a objevila se stovky kilometrů daleko ve Virginii. Když se vrátila zpět, členové posádky byli v šoku, někteří údajně srostlí s kovovými částmi lodi, jiní psychicky zničení. Tento výzkum měl být okamžitě utajen a jeho pokračováním se měl stát právě Projekt Montauk, který posunul hranice experimentů ještě dál – až za samotnou realitu. zdroj: Profimedia.cz Inspirace pro televizní fenomén Ačkoliv Projekt Montauk zůstává bez důkazů a vláda jeho existenci popírá, získal zvláštní druh nesmrtelnosti díky seriálu Stranger Things. Tvůrci původně plánovali děj zasadit přímo do Long Islandu a pracovní název seriálu zněl jednoduše Montauk. Nakonec děj přesunuli do fiktivního Hawkinsu v Indianě, ale hlavní prvky zůstaly: dítě se zvláštními schopnostmi, tajné vládní laboratoře, experimenty s paralelními světy i monstrum z jiného rozměru. Co v seriálu působí jako sci-fi zábava, to v rámci této konspirační teorie někteří lidé dodnes považují za děsivou skutečnost. Základna Camp Hero je stále přístupná jako státní park, ale některé části zůstávají zamčené a hlídané. Co se skrývá za těmi dveřmi? Možná jen prázdné místnosti. A možná něco, co svět ještě neměl vidět.