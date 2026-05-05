Tajný dopis Epsteina šokuje svět: Proč ho úřady už roky skrývají?
5. 5. 2026 – 9:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tajemný dopis, který měl napsat Jeffrey Epstein před svou smrtí, zůstává i po letech skrytý před veřejností. Údajně obsahuje zásadní sdělení o jeho případu – ale dodnes ho neviděli ani vyšetřovatelé. Co se v něm skrývá a proč je stále pod zámkem?
Případ, který otřásl světem politiky, byznysu i celebrit, dodnes vyvolává otázky, na které nikdo nedokázal přesvědčivě odpovědět. Jméno Jeffrey Epstein se stalo symbolem temného propojení moci, peněz a zločinu. Muž, který se pohyboval mezi elitami, skončil za mřížemi a krátce nato byl nalezen mrtvý. Oficiálně šlo o sebevraždu, ale okolnosti jeho smrti i rozsah jeho kontaktů dál živí spekulace po celém světě.
Epstein si vybudoval image úspěšného finančníka, který měl přístup k nejvlivnějším lidem planety. Podle obžaloby však stál v čele rozsáhlé sítě sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Ty měly být verbovány a převáženy mezi jeho luxusními nemovitostmi, kde docházelo k jejich zneužívání. Případ se rychle rozrostl v globální skandál, protože v různých dokumentech a výpovědích se objevovala jména známých osobností včetně Billa Clintona, Donalda Trumpa nebo prince Andrewa. Míra jejich zapojení ale zůstává v mnoha případech nejasná a často sporná.
Klíčovou postavou celého příběhu byla také Ghislaine Maxwell, dlouholetá Epsteinova spolupracovnice a partnerka. Podle soudu pomáhala organizovat a řídit systém, v němž byly nezletilé dívky zneužívány. Maxwell byla v roce 2021 odsouzena za obchodování s lidmi a další trestné činy a následně dostala dlouholetý trest vězení. Její odsouzení bylo jedním z mála momentů, kdy případ přinesl jasný právní závěr.
Tajemný vzkaz z cely
Do tohoto už tak výbušného příběhu zapadá i údajný dopis na rozloučenou, který měl Epstein napsat krátce před smrtí. Podle jeho spoluvězně Nicholase Tartaglioneho byl vzkaz nalezen v cele ve federální věznici Metropolitan Correctional Center v New York City. Měl být napsán na žlutém papíře a ukryt mezi stránkami knihy, kde na něj Tartaglione narazil náhodou při čtení.
K nálezu mělo dojít krátce poté, co byl Epstein přemístěn do jiné části věznice po incidentu, při němž byl nalezen se stopami na krku. Ty vyšetřovatelé zkoumali jako možný útok nebo pokus o sebevraždu. Epstein tehdy obvinil svého spoluvězně, že ho napadl, ale později uvedl, že mezi nimi žádné problémy nebyly. Tartaglione dlouhodobě tvrdí, že se svého spoluvězně nikdy nedotkl a že právě nalezený vzkaz mohl podpořit jeho verzi událostí.
Obsah dopisu měl být podle dostupných informací zvláštní směsí vzdoru a rezignace. Epstein v něm údajně naznačoval, že vyšetřovatelé proti němu nic nenašli ani po měsících práce a že se loučí. Pokud by byl tento dokument někdy zveřejněn, mohl by nabídnout důležitý pohled na jeho psychický stav v posledních dnech života.
Zapečetěné tajemství a nekonečné spekulace
Vzkaz byl později předán právníkům a nakonec skončil u soudu poté, co jeho odevzdání nařídil federální soudce Kenneth Karas. Od té doby je uložen v trezoru soudní budovy ve White Plains a zůstává přísně zapečetěn. Ani Ministerstvo spravedlnosti Spojených států přitom podle dostupných informací tento dokument nikdy nevidělo, což jen zvyšuje tajemství kolem jeho obsahu.
Epsteinova smrt z 10. srpna 2019 byla oficiálně označena za sebevraždu, jenže okolnosti případu vyvolaly vlnu pochybností. Selhání bezpečnostních opatření ve věznici, nefunkční kamery i únava dozorců vytvořily prostor pro spekulace, které se dodnes šíří po celém světě. K tomu se přidávají rozpory ve výpovědích, nejasnosti kolem zranění před smrtí i rozsáhlá síť kontaktů, kterou po sobě Epstein zanechal.
Nezveřejněný dopis tak zůstává jedním z největších tajemství celého případu. Pokud by se někdy dostal na veřejnost, mohl by přinést odpovědi na otázky, které visí ve vzduchu už roky — nebo naopak ještě více rozdmýchat spekulace o tom, co se ve skutečnosti stalo.