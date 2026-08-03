Tajná zbraň proti letnímu suchu: Proč zalévání nestačí a co skutečně zachrání úrodu
3. 8. 2026 – 9:20 | Magazín | Jana Strážníková
Rtuť teploměru šplhá ke čtyřicítkám a zahrádkáři svádějí každodenní boj o přežití svých výpěstků. Většina lidí automaticky sáhne po hadici – jenže z holé rozpálené půdy je voda pryč dřív, než ji rostliny stihnou využít.
Když slunce v červenci a srpnu praží na holou zem, odpařování jede naplno. Voda, kterou jste ráno pracně nalili ke kořenům, je často do oběda pryč. Povrch navíc rychle ztrácí strukturu, sesychá a tvoří nepropustnou krustu. Poradna Clemson University proto řadí zakrytí půdy mezi základní letní opatření: mulč podle ní brání ztrátě vody odparem a drží půdu v létě chladnější.
Mulč je vrstva organického nebo anorganického materiálu, kterou zakryjete volnou půdu kolem rostlin. A tahle zdánlivě maličká úprava má nedozírné následky: Ať už použijete posekanou trávu z víkendu, slámu, drcenou kůru, nebo světlý štěrk, vytvoříte kořenům izolační vrstvu, za kterou se vám odvděčí, co to jen půjde.
Izolant, který v létě chladí a dusí plevel
Hlavní devízou mulče je termoregulace. University of Missouri Extension doporučuje vrstvu zhruba pět až deset centimetrů. Půda pod ní zůstává chladnější a vlhkost se z ní odpařuje pomaleji, takže rostliny čerpají vodu plynule po celý den a zalévat nemusíte tak často.
Druhým benefitem, za který vám poděkují záda a kolena, je útlum plevele. Mulč zakryje povrch půdy a zamezí přístupu světla – semena většiny plevelů ho ke klíčení potřebují, takže nevyraší. A pokud se nějaký houževnatý kousek přes vrstvu kůry nebo slámy přece jen prodere, z kypré vlhké půdy pod ní ho vytrhnete i s kořeny.
Mulč funguje také jako ochranný štít proti chorobám. Zejména u rajčat nebo okurek se při zalévání holé půdy odrážejí kapky bahna se sporami hub přímo na spodní listy. NC State Extension proto u domácího pěstování rajčat mulčování přímo doporučuje jako jednu z obran proti houbovým skvrnitostem listů. Silná vrstva slámy (u jahod se jí odborně říká nastýlání) dopadající kapky zachytí.
Pozor na mulčovací sopky a hlad po dusíku
I tenhle letní pomocník má svá pravidla. Když k mulčování zeleninových záhonů použijete čerstvé dřevěné štěpky nebo piliny – materiál bohatý na uhlík a chudý na dusík – spustíte v půdě bouřlivý rozklad. Půdní bakterie potřebují k rozebrání dřeva velké množství dusíku a odčerpají ho z okolní hlíny. Sazenice pak bledne a slábne.
Český zahrádkářský svaz proto u dřevnatých materiálů radí dusík během vegetace přihnojit.
Do zeleniny se mnohem víc hodí obyčejná sláma nebo mírně proschlá tráva ze sekačky: rozkládají se rychleji a živiny do půdy naopak vracejí. U slámy navíc podle zahrádkářského svazu poutání dusíku prakticky nenastává.
A poslední pravidlo: mulč nikdy nevršte těsně na kmeny stromů ani na stonky zeleniny. Vytvoříte tak „mulčovací sopku“, pod níž zůstává kůra trvale vlhká a začne hnít – Univerzita v Marylandu doporučuje odhrnout mulč od kmene zhruba na osm centimetrů. Odměnou za pár minut práce navíc vám bude zahrada, kterou slunce hned tak nespálí.