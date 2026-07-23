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Tajná svatba po pěti letech lásky. Sara Sandeva a Jakub Prachař se vzali

23. 7. 2026 – 13:28 | Magazín | Jana Strážníková

Tajná svatba po pěti letech lásky. Sara Sandeva a Jakub Prachař se vzali
zdroj: Profimedia.cz
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Praštili do toho! Konec spekulací, slavný pár potvrdil obrovský životní krok.

Trochu se o tom šuškalo, ale potvrzení přinesl až magazín Super.cz, podle jehož informací se slavný herec Jakub Prachař oženil se svou neméně slavnou přítelkyní, herečkou Sarou Sandevou.

Zpečetění svazku a velký životní krok přišel po pěti letech vztahu (dvojice se dala dohromady při natáčení seriálu Dvojka na zabití v roce 2021) a netradičně jen čtyři měsíce po zásnubách.

A jak se můžete přesvědčit na fotce zmíněného magazínu, oběma to náležitě slušelo: Sara měla bílé šaty,  Jakub zase tmavý oblek. Jedná se nicméně jen o momentky z afterparty – zájemci o oficiální svatební fotky budou muset počkat, zda se některý z novomanželů neuvolí je zveřejnit na sociálních sítích.

Obřad totiž proběhl v úplné tajnosti, nikdo o něm nevěděl – krom rodiny a známých – a Jakub se Sarou si tak mohli říci své životní ano v naprostém soukromí a bez nežádoucí pozornosti nezvaných objektivů.

Svatba měla podle všeho proběhnout na dvou místech: Obřad v makedonském kostele v centru Prahy (což by byl jasný odkaz na Sařiny kořeny), oslava pak na zámečku Bon Repos.

Další podrobnosti zatím nejsou k mání. Bude opět lepší počkat, než se o veselce rozpovídá sama Sara nebo Jakub.

Tak hodně štěstí!

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Tagy:
láska vztah svatba herečka herec
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz, Blesk, cnn.iprima.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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