Tajná svatba po pěti letech lásky. Sara Sandeva a Jakub Prachař se vzali
23. 7. 2026 – 13:28 | Magazín | Jana Strážníková
Praštili do toho! Konec spekulací, slavný pár potvrdil obrovský životní krok.
Trochu se o tom šuškalo, ale potvrzení přinesl až magazín Super.cz, podle jehož informací se slavný herec Jakub Prachař oženil se svou neméně slavnou přítelkyní, herečkou Sarou Sandevou.
Zpečetění svazku a velký životní krok přišel po pěti letech vztahu (dvojice se dala dohromady při natáčení seriálu Dvojka na zabití v roce 2021) a netradičně jen čtyři měsíce po zásnubách.
A jak se můžete přesvědčit na fotce zmíněného magazínu, oběma to náležitě slušelo: Sara měla bílé šaty, Jakub zase tmavý oblek. Jedná se nicméně jen o momentky z afterparty – zájemci o oficiální svatební fotky budou muset počkat, zda se některý z novomanželů neuvolí je zveřejnit na sociálních sítích.
Obřad totiž proběhl v úplné tajnosti, nikdo o něm nevěděl – krom rodiny a známých – a Jakub se Sarou si tak mohli říci své životní ano v naprostém soukromí a bez nežádoucí pozornosti nezvaných objektivů.
Svatba měla podle všeho proběhnout na dvou místech: Obřad v makedonském kostele v centru Prahy (což by byl jasný odkaz na Sařiny kořeny), oslava pak na zámečku Bon Repos.
Další podrobnosti zatím nejsou k mání. Bude opět lepší počkat, než se o veselce rozpovídá sama Sara nebo Jakub.
Tak hodně štěstí!