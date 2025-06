Tajná svatba! Miláček fanynek se oženil, nikdo o tom nevěděl

29. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Šťastný den pro zamilovaný pár, smutek pro divačky a fanynky: Marek Němec už je ženáč!

Sympatický herec Marek Němec, na něhož si jistě tajně myslela celá řada fanynek, už oficiálně není k mání!

Samozřejmě se nejedná o kdovíjaké překvapení, s partnerkou Petrou se zasnoubili už někdy před rokem. Kdy přesně ale měla svatba proběhnout, pár pečlivě tajil, ačkoliv existovaly náznaky, že by k obřadu mělo dojít ještě v červnu.

A utajení bylo nakonec stoprocentně úspěšné. Žádný šťoural či novinový fotograf nakonec nic nevypátral a veselka proběhla v absolutním soukromí ve středu 25. června. Zdá se, že šlo spíš o komorní obřad, žádný obří seznam hostí.

„Zatím z dálky, po explozi. Ještě nevíme, co se stalo, ale stalo se to. Blízcí byli s námi. A my s mou ŽENOU měli krásnej den. Víc brzy. V srdci plno, mozek nestíhá. Jedeme dál. Lásku, sakra, všem!“ radoval se herec na Instagramu a přidal několik momentek.

A líbánky? Zatím nejspíš nevědí a je také dost možné, že je to vlastně ani netrápí: „Celý svět je taková vysněná destinace, ale ono stačí být někde spolu. To doufám, že se nám podaří. Máme ale nějaká oblíbená místa, ale není to tak, že si říkáme, že teď musíme nutně na Barbados, to ne,“ prohlásil svobodomyslně Marek pro Super.cz před několika týdny.