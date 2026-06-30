Tajná svatba a konečně štěstí! Klára Pollertová-Trojanová se vdala na netradičním místě, na fotkách celá jen září
30. 6. 2026 – 6:45 | Magazín | Jana Strážníková
Rozlučte se s Trojanovou, přivítejte paní Havelkovou. Svatba vypadala náramně.
Oblíbená herečka má rozhodně na čase, aby si také užila trochu toho štěstí. O moc velké radosti totiž Klára Pollertová-Trojanová v posledních letech mluvit nemohla.
V roce 2022 se po 30 letech manželství rozvedla s hercem Ivanem Trojanem, což byl krok, který později označila za vlastní záchranu.
„Musela jsem změnit svůj život. Musela jsem odejít od manžela, a to bylo hodně těžký. Nejsem vnitřně nastavená na to, že bych odcházela, že bych věci vzdávala, obzvlášť tyhle. Tohle si asi vnitřně nevyřeším nikdy,“ popisovala.
„Jsem ale nastavená tak, že by člověk měl být s jedním partnerem, když to jde. Těžko se mi o tom mluví, o tom prozření, rozhodnutí, že to musím nějakým způsobem změnit, protože bych asi dál musela chodit na terapie a jíst prášky. Ta deprese by určitě neskončila,“ uvedla svého času pro Blesk.
Teď už ji ale snad čekají jen světlé chvíle. Klára se totiž docela nenápadně, bez většího vzruchu a mimo pozornost novinářů vdala. Pozdravte Kláru Havelkovou, vzala si totiž za muže architekta Ivana Havelku.
Svatba proběhla na romantickém místě: Na vrcholu Bílá skála nad Rejdicemi v prostředí půvabného skalního města.
„Nově paní Havelková, jinak vše při starém,“ napsala ke krásně naladěným svatebním fotkám na Instagramu.
Však posuďte sami, nebyla to krása?
View this post on Instagram