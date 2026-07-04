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Tajná svatba a čisté štěstí! Legendární Martina Sábliková si s partnerkou řekla své životní ano

4. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Tajná svatba a čisté štěstí! Legendární Martina Sábliková si s partnerkou řekla své životní ano
zdroj: Profimedia.cz
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Slavné sportovkyni to nesmírně slušelo, jak sama předvedla na svatební fotce.

Olympijská šampionka Martina Sáblíková už si na sportovním poli nemusí nic dokazovat: Všichni beztak víme, že je nejlepší. A nyní, když ukončila kariéru, už se může naplno věnovat osobnímu životu, lásce a velkým životním krokům, na které třeba kvůli sportu nebyl až tak čas.

A jeden takový velmi šťastný proběhl zcela tajně, mimo pozornost veřejnosti. Martina si řekla životní ano se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou. Je to přitom jen pár měsíců, co přestala tajit samotný vztah, který ve skutečnosti trvá už dvanáct let.

Po obrovské podpoře veřejnosti si ale nejspíš řekla, že se za lásku opravdu nehodlá stydět. A tak to má být.

„Naše navždy,“ napsala Martina k půvabnému svatebnímu snímku.

Svatba proběhla v usedlosti Villa Fresco v Čeradicích u Pardubic.

Nezbývá než popřát hodně štěstí v nové životní etapě. Stejný sentiment ostatně pod svatebními snímky sdílel už takový zástup fanoušků a široké veřejnosti, že se všemi těmi přáními budou vdané paní probírat celé hodiny.

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Tagy:
láska vztah svatba rychlobruslařka
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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