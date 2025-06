Tajná láska! Svůdná Týnuš Třešničková má nový objev

17. 6. 2025 – 8:27 | Magazín | Jiří Rilke

Pohledná influencerka už není sama! Zatím se ale zdráhá prozradit, koho si našla.

Překrásná influencerka Týnuš Třešničková (vlastním jménem Kristýna Třešňáková) byla docela dlouho sama. Loni v létě se jí totiž rozpadl vztah. A mohl za to především starý známý zabiják: Dálka.

Týnuš však i po nepříjemné zkušenosti vztahy na dálku a priori neodsuzuje, mají totiž prý také svá pozitiva: „Mělo to svoje výhody. Člověk si neleze na nervy, má čas sám na sebe a pak se víc těší na společné chvíle,“ popisuje

„Ale když je to dlouhodobé a chybí výhled, že spolu budete víc, začne to skřípat. A v mém případě to nakonec bylo fatální,“ přidala vysvětlivku k rozchodu.

K tématu nutno doplnit, že debatovaná dvojice bývalých partnerů mezi sebou měla vážně docela solidní vzdálenost – nebavíme se tady o žádném přejíždění mezi Prahou a Olomoucí. Týnuš totiž tři roky na dálku chodila s podnikatelem Davidem Nebbiou, za kterým musela jezdit do Itálie. A on do Česka, samozřejmě.

Na slavnostním otevření hotelu Fairmont, kde poskytla rozhovor pro eXtra.cz, ale také mezi řečí přiznala, že samota po rozchodu už není na pořadu dne a v jejím životě se objevil někdo nový: „Randím. Ale zatím to není nic vážného, co bych chtěla zveřejňovat,“ prozradila.

Uvidíme, zda se známost vyvine v něco dost vážného na to, aby influencerka svého partnera předvedla ve vší parádě.