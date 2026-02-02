Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
Tajemství proti šedinám? Nehledejte ho v drogerii. Možná ho znaly už naše babičky

2. 2. 2026 – 10:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tajemství proti šedinám? Nehledejte ho v drogerii. Možná ho znaly už naše babičky
zdroj: ChatGPT
Šedivé vlasy mají zvláštní schopnost. Objeví se nenápadně, klidně jen jeden jediný u spánku a najednou vám připomenou věk, únavu, stres i všechny probdělé noci. Pro mnoho žen jsou symbolem něčeho, co ještě „není čas“ řešit. A tak saháme po barvách, přelivech, chemii.

Jenže existuje i jiná cesta. Zajímavá a pomalá. Taková, jakou znaly ženy dávno předtím, než se z vlasové kosmetiky stal miliardový byznys.

Jedním z nejstarších domácích triků, na který se v posledních letech znovu obrací pozornost, je odvar z bramborových slupek.

Proč právě brambory?

Nejde o žádné kouzlo ani zázrak přes noc. Bramborové slupky obsahují škrob a přírodní pigmenty, které mohou při pravidelném používání jemně ztmavit šedivé vlasy – podobně jako to dělají některé bylinné oplachy (například šalvěj nebo černý čaj). Nevracejí vlasům původní barvu, ale mohou změkčit kontrast mezi šedinami a zbytkem vlasů.

Na tento postup upozorňují i někteří odborníci z oblasti vlasové péče, kteří ho popisují spíš jako optický trik než skutečné „odstranění“ šedin. A přesně tak je fér ho i vnímat.

Jak si oplach připravit doma

Postup je jednoduchý a nenáročný – přesně takový, jaký by obstál i v kuchyni našich babiček:

  • hrnek bramborových slupek
  • dva hrnky vody

Slupky zalijete vodou, přivedete k varu a poté necháte zhruba pět minut mírně povařit. Po vychladnutí tekutinu přecedíte. Výsledkem je hnědavý odvar, který můžete použít jako oplach nebo ho nanášet štětcem přímo na šedivé prameny.

Vlasy je vhodné mít předem umyté a osušené. Odvar se neoplachuje hned – nechává se působit, podobně jako přírodní přeliv.

Co od toho čekat – a co raději ne

Tohle není náhrada barvy z kadeřnictví. A není to ani řešení „na jednu aplikaci“. Efekt je jemný, postupný a individuální. U tmavších vlasů může být viditelnější, u světlých téměř neznatelný.

Dermatologové i vlasoví specialisté se shodují v jednom:

metoda je šetrná,nepoškozuje vlasovou strukturu,ale nemění biologickou příčinu šedin (úbytek melaninu).

Nehodí se pro každého – a to je v pořádku

Je fér říct i to, co se často vynechává:

  • Pokud máte velmi světlé nebo blond vlasy, efekt může být minimální.
  • U citlivé pokožky je vždy lepší vyzkoušet odvar nejdřív na malém prameni.
  • A pokud chcete okamžitý, výrazný výsledek, přírodní oplach vás spíš zklame.

Tenhle trik není o výkonu. Je o procesu. O tom, že si dovolíte pomalejší cestu – a klidně i to, že nakonec zjistíte, že šediny vlastně tolik nevadí.

ChatGPT Image 2. 2. 2026 10_13_13 zdroj: ChatGPT

Brambory nejsou jediné, co babičky používaly

Odvar z bramborových slupek patří do širší rodiny přírodních oplachů, které ženy používaly po generace. Patří sem například:

  • šalvěj (často doporučovaná na tmavé vlasy),
  • černý čaj nebo káva (na jemné ztmavení),
  • kopřiva (spíš pro posílení vlasů než barvu).

Společné mají jedno: nefungují jako barva, ale jako jemný filtr, který vlasy opticky sjednocuje.

Možná nejde o to šediny skrýt

Zajímavé je, že mnoho žen, které podobné metody zkusí, nakonec řekne něco nečekaného: „Nezakrylo to všechno. Ale cítila jsem se líp.“

A to je moment, kdy se z domácího triku stává něco víc než kosmetická rada. Stává se z něj malý akt péče o sebe, bez hodnocení, bez tlaku, bez srovnávání.

Protože někdy nejde o to vypadat mladší. Ale cítit se víc ve svém těle doma.

Tagy:
babicka brambory šedivění tipy a rady slupky odvar
Zdroje:
The Times of India, healthline.com, allure.com, vary.rozhlas.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

