Tajemství polibku: Odkud se vzalo líbání a proč je vůbec praktikujeme?
25. 11. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Líbání je pro mnoho lidí symbolem intimity a romantiky, ale jeho původ sahá hluboko do evoluční minulosti. Nový výzkum naznačuje, že polibek může být starý přes 20 milionů let a sdíleli jej nejen naši dávní primátí předci, ale pravděpodobně i neandertálci. Co ale vedlo k tomu, že se toto riskantní a ne zcela univerzální gesto stalo součástí lidského chování?
Líbání je jedním z nejintimnějších lidských gest, a přesto dlouho představovalo pro vědce záhadu. Nejde totiž o univerzální jev – podle dostupných studií se romantické líbání vyskytuje jen v necelé polovině lidských kultur – a navíc s sebou nese rizika, například přenos nemocí. Přesto se objevuje nejen u lidí, ale i u některých dalších živočichů. Proč tedy vůbec existuje? A kde se vzalo?
Nová studie vedená evoluční bioložkou Matildou Brindleovou přináší dosud nejpodrobnější pohled na původ líbání. Výzkumníci shromáždili pozorování líbacího chování u moderních primátů i několika dalších zvířecích druhů a pomocí fylogenetické analýzy zrekonstruovali, kdy se líbání pravděpodobně vyvinulo. Aby mohli přesně porovnávat jednotlivé druhy, definovali líbání jako neagresivní kontakt úst na ústa bez předávání potravy, doprovázený pohybem rtů či ústních částí. Tato definice sice působí poněkud suchopárně, ale je nutná, aby bylo možné srovnávat různé druhy.
Data pocházela z vědecké literatury i terénních pozorování – líbání bylo popsáno například u šimpanzů, bonobů, orangutanů i určitého druhu gorily. Chování odpovídající definici polibku se ale objevuje i u dalších živočichů, například vlků, psounů, albatrosů či ledních medvědů, kteří jsou podle pozorování nápadně expresivní a používají při takových kontaktech dokonce i jazyk.
Výzkumníci následně vytvořili evoluční rodokmen primátů a statisticky simulovali různé scénáře vývoje tohoto chování. Model běžel deset milionů iterací a výsledkem je překvapivě vysoká pravděpodobnost, že líbání je prastarý evoluční rys velkých lidoopů. Podle modelu se vyvinulo u společného předka této skupiny před 21,5 až 16,9 milionu let, tedy dávno před tím, než se objevili první moderní lidé. To znamená, že pokud se líbají šimpanzi, bonobové i lidé, jejich společný předek se velmi pravděpodobně líbal také.
Zajímavým důsledkem těchto výsledků je i to, že neandertálci – naši nejbližší vyhynulí příbuzní – se pravděpodobně líbali také. Podporuje to i genetický výzkum, který ukázal, že moderní lidé a neandertálci sdíleli stejné bakterie v ústní dutině, což naznačuje dlouhodobý a opakovaný kontakt zahrnující výměnu slin. Vzhledem k tomu, že oba druhy se spolu křížily, je možné, že se líbaly i mezi sebou.
K čemu polibek slouží a proč nevznikl všude
Ačkoliv studie nabízí nový a zásadní vhled do minulosti, neodpovídá na otázku, proč líbání vlastně vzniklo. Existuje několik teorií. Jedna předpokládá, že líbání pomáhá posoudit kvalitu partnera, například prostřednictvím vnímání pachů a chemických signálů. Další říká, že vzniklo z pečovatelského chování, například z čištění srsti u opic. Může také sloužit jako nástroj sociálního uklidnění, protože u některých primátů skutečně sledujeme, že se po konfliktu líbají a tím zmírňují napětí. Jiná teorie poukazuje na jeho roli při posilování partnerských vazeb nebo v rámci předehry při rozmnožování.
Zároveň však vědci upozorňují, že líbání je jen jednou z forem intimního kontaktu a zdaleka ne univerzální. Antropologické studie ukazují, že mnoho kultur toto chování nezná nebo ho nepovažuje za významné. U některých populací se polibek jednoduše nehodí do sociálního kontextu a protože přináší i rizika, například přenos infekcí, mohl se v průběhu času vytratit. Dalším omezením výzkumu je fakt, že data o líbání u zvířat mimo lidoopy jsou poměrně řídká a často pocházejí ze zvířat žijících v zajetí. Aby bylo možné rekonstruovat vývoj líbání s větší přesností, bude třeba mnohem širšího pozorování napříč různými druhy a prostředími.
Odborníci, kteří se na studii nepodíleli, zdůrazňují, že líbání je jak biologickým, tak kulturním jevem. Zahrnuje vrozené mechanismy i naučené vzorce a u lidí je silně formováno společenskými normami. Mnoho lidských polibků navíc vůbec není ústa na ústa – patří sem například polibky na tvář, ruku či čelo – což dále komplikuje snahu vystopovat jeho původ.
Přesto studie představuje důležitý první krok: potvrzuje, že líbání má evoluční základ a že jde o prastaré chování sahající hluboko do historie primátů. Otázka, proč se vyvinulo, však zůstává otevřená. Právě na ni se podle vědců zaměří budoucí výzkumy, které by mohly objasnit, jakou roli polibek sehrává v našich vztazích, sociálních vazbách i biologii.