Tajemství obřích paprik odhaleno. Stačí nalít ke kořenům tuto levnou směs
9. 6. 2026 – 19:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každý, kdo někdy pěstoval papriky, dobře ví, že nestačí jen zasadit sazenice a čekat na zázrak. Rostliny často krásně kvetou, ale plody zůstávají malé, tenkostěnné nebo se vyvíjejí pomalu. Právě v tu chvíli může pomoci jednoduchá domácí zálivka, kterou znají hlavně zkušení zahrádkáři.
Jejím základem je obyčejné pekařské droždí. To se na zahradě nepoužívá jako klasické hnojivo v pravém slova smyslu, ale spíše jako podpora půdního života. Kvasinky totiž pomáhají aktivovat mikroorganismy v půdě, díky nimž rostlina lépe využívá živiny. Papriky pak mohou působit vitálněji, lépe růst a nasazovat silnější plody.
Jak roztok připravit
Budete potřebovat 100 gramů čerstvého droždí, 10 litrů odstáté vlažné vody a jednu lžičku cukru. Droždí nejprve rozdrobte do menší nádoby, přidejte trochu vody a cukr. Nechte směs asi hodinu stát, dokud nezačne pracovat a pěnit. Poté ji nalijte do kbelíku s vodou a dobře promíchejte.
Hotovým roztokem zalévejte papriky přímo ke kořenům. Na jednu rostlinu stačí přibližně půl litru. Listy zbytečně nenamáčejte, zálivka patří hlavně do půdy.
Kdy má drožďová zálivka největší smysl
Nejlepší je použít ji ve chvíli, kdy je půda už dostatečně prohřátá. Ve studené zemi kvasinky nepracují tak, jak mají, a efekt bývá minimální. Ideální období je před kvetením a potom ve fázi, kdy se začínají tvořit první malé plody.
Důležité je ale nepřehánět to. Paprikám úplně stačí dvě až tři podobné zálivky za sezonu. Častější použití už nemusí být přínosné a rostlinám více pomůže pravidelná péče, dostatek světla, rovnoměrná zálivka a kvalitní půda.
Pokud mají papriky vhodné podmínky, mohou po takové podpoře zesílit, listy získají zdravější barvu a plody začnou lépe přirůstat. Nejde o žádné kouzlo přes noc, ale o levný zahrádkářský trik, který může rostlinám dodat potřebný impuls právě ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebují.
Malý tip na závěr
Existuje ještě jedna zajímavost, na kterou zahrádkáři často zapomínají. Kvasinky během svého působení spotřebovávají část draslíku z půdy. Právě draslík je přitom pro papriky důležitý, protože podporuje tvorbu plodů, jejich vyzrávání i chuť. Pokud chcete z drožďové zálivky vytěžit maximum, vyplatí se během sezony doplnit také kompost nebo menší množství dřevěného popela, který je na draslík přirozeně bohatý.