Tajemství nebesky modrých hortenzií: Legendární trik funguje, má ale jeden velký háček
7. 7. 2026 – 9:07 | Magazín | Jiří Rilke
Chcete na zahrádce pole nebeských květů? Nechat hortenzie kvést modře není žádná složitá věda, stačí jen vědět, jak na to.
Kdo si domů kdy přinesl nádherně modrou hortenzii, možná zažil zklamání, když ji zasadil, těšil se na další sezónu a ona vykvetla... růžově.
Zahrádkáři si po generace předávají jeden zaručený recept: Zakopejte ke kořenům staré rezavé hřebíky nebo zrezivělé plechovky a květy budou znovu dokonale modré.
Tato na první pohled trochuá bizarní babičkovská rada je slyšet rok co rok na internetu i zahrádkářských fórech. Ale co na to skutečná botanika?
Ano, postup víceméně funguje, ale chemická realita za tímto trikem je ještě o něco zajímavější, než by se mohlo zdát.
Kouzlo kyselosti
Abychom pochopili, proč se k hortenziím vůbec zakopávají kusy starého železa, musíme se podívat na to, jak tyto rostliny fungují. Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla) je v rostlinné říši unikátní – funguje jako živý lakmusový papírek, který reaguje na pH půdy.
Za změnu barvy mohou specifické rostlinné pigmenty, tzv. antokyany. V neutrální a zásadité půdě (pH nad 6,0) kvete hortenzie do růžových a červených odstínů. Aby se zbarvila do modré, potřebuje kyselé prostředí (pH 5,0 až 5,5).
A, pozor, to samo o sobě nestačí. Květina totiž též potřebuje dostatek hliníku v půdě, jinak modrá prostě nebude.
Tady přichází na scénu onen legendární trik s hřebíky a plechovkami. Čistě chemicky vzato, samotný rez (oxid železitý) z hřebíků je nerozpustný ve vodě a pH půdy tedy razantně nesníží a neposkytne ani onen klíčový hliník pro modrý pigment. Přesto starým zahradníkům tento trik viditelně fungoval a keře po něm doslova zářily. Proč?
Důvodem je zdravotní stav rostliny a silná prevence takzvané chlorózy. Hortenzie v běžné zahradní zemině často trpí akutním nedostatkem železa. To se projevuje žloutnutím listů a celkovým oslabením keře, jehož květy jsou pak vybledlé, slabé a nehezké. Pomalé uvolňování železa z korodujících hřebíků ale zafunguje jako dlouhodobý "doplněk stravy". Rostlina nabere obrovskou sílu, listy ztmavnou do sytě zelené a květy získají sytý a hluboký odstín.
Navíc staré plechovky a kovový odpad z minulého století často obsahovaly různé příměsi včetně hliníku. Ty se v půdě postupně rozkládaly a hortenziím tak dodávaly přesně to, co pro kýžený modrý pigment potřebovaly.
Modrá jistota
Pokud chcete mít na zahradě absolutní jistotu zářivě modrých květů a nechcete spoléhat na to, co přesně obsahuje váš rezavý odpad, moderní věda nabízí mnohem přesnější postup. A to tedy nemluvě o tom, že zakopávat rezavé harampádí do země nezní jako úplně nejzdravější nápad.
Základem je okyselení půdy, ideálně tím, že zeminu už při výsadbě smícháte s kyselou rašelinou, nebo ji budete zalévat speciálním okyselujícím hnojivem. Cílem je dostat se na hodnotu pH 5,5, kdy se už začnou dít zázraky. Čím je pH nižší, tím intenzivnější modrou získáte.
Pozor ale, ať to nepřeženete – pH by nemělo klesnout pod 4,5, abyste si na zahradě místo krásně modrých květin vytvořili neúrodné Kartágo.
I když ale máte půdu ukázkově kyselou, bez hliníku se neobejdete. V tomto případě se ale naštěstí neodstěhoval do Humpolce a můžete ho tak do půdy snadno dodat.
Nejlépe to jde dodáte pomocí síranu hlinitého, který pořídíte za pár korun. Ideální je vpravit ho do půdy už na podzim, a to v dávce 15 až 50 gramů podle velikosti rostliny. Na jaře pak navažte pravidelnou zálivkou zhruba jednou za 1 až 2 týdny (10 gramů síranu na 2 litry vody).
Nezapomeňte ale, že hortenzie je extrémní "pijan", takže tuto léčebnou kúru musíte prokládat i vydatnou běžnou zálivkou.
A když už jsme u zálivky a mýtů – dejte si pozor na populární internetovou radu se sypáním kávové sedliny. Ačkoliv se traduje, že káva hortenziím pomáhá k modré barvě, ve skutečnosti je použitý lógr už téměř neutrální (veškerá kyselost skončila po zalití horkou vodou ve vašem hrnku). Káva sice zlepší strukturu půdy, ale pH nijak znatelně nesníží.
Zároveň ale květině samozřejmě nijak neuškodíte a kávovou sedlinou ji v klidu můžete „dokrmit“ – vyjetá káva hortenzii sice nenamodří, ale trochu prospěšného dusíku do půdy s její pomocí stále dodáte.
Další past pak může být samotná voda. Zalévejte ideálně pouze měkkou, dešťovou vodou. Tvrdá voda z kohoutku je totiž plná vápníku, který kyselost půdy okamžitě sráží a vaše květy byste tak opět přebarvili na růžovo.