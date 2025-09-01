Tajemství boháčů odhaleno: Senioři platí tisíce za kurzy, které nikam nevedou
1. 9. 2025 – 11:10 | Zprávy | Anna Pecena
Na důchodce míří nová vlna podvodů – internet se plní „zaručenými“ investičními kurzy, které slibují snadné zbohatnutí z pohodlí obýváku. Jenže realita je drsná: místo vydělaných peněz přichází prázdná peněženka a pocit, že vás někdo pořádně napálil.
Když místo úspor přijdou dluhy
Na internetu a v televizi se čím dál častěji objevují reklamy na kurzy, které mají údajně změnit váš život. „Stačí pár kliknutí a budete vydělávat jako profesionál!“ hlásají barevné bannery. Realita je ale přesně opačná. Za přístup do videí či e-knihy si firmy účtují tisíce korun – a co dostanete? Obecné fráze o „moderním myšlení“ a „finanční nezávislosti“. Konkrétní rady? Ty schválně chybí.
Starší lidé, kteří chtějí ušetřit nebo si k důchodu něco přivydělat, se stávají snadným cílem. Prodejci dobře vědí, že senioři nejsou vždy zvyklí ověřovat si informace online, a proto věří slibům o „zaručených tipech na investice“.
Zázračné návody za tisíce
Podvod funguje jednoduše: zaplatíte vstupní poplatek, dostanete přístup do členské sekce a tam vás čekají desítky minut obecných řečí o tom, jak „bohatí lidé myslí jinak“. Žádné konkrétní akcie, žádné reálné rady. Jen prázdná motivace a tlak, abyste si koupili ještě dražší „prémiový balíček“.
Některé kurzy dokonce nutí lidi zapojit známé či příbuzné – v podstatě jde o novodobé letadlo, jen převlečené do digitální podoby. A co hůř, při registraci často zadáváte i číslo platební karty. Místo jednorázové platby pak běží pravidelné měsíční strhávání peněz, které zastavíte jen složitě.
Jak se bránit a opravdu ušetřit
První rada je jednoduchá: neplaťte za sliby. Pokud vám někdo tvrdí, že „vyděláte desítky tisíc během týdne bez práce“, jde o podvod. Skutečné vzdělávání v oblasti financí sice něco stojí, ale nikdy neslibuje zázraky.
Chcete-li se orientovat v investicích, vyplatí se spíš koupit obyčejnou knihu v knihkupectví (za pár stovek), nebo navštívit kurzy pořádané bankami či univerzitami třetího věku. Ty vám sice nedají milion přes noc, ale naučí vás rozpoznat skutečné příležitosti od pastí.
Další možností, jak ušetřit, je vyhledávat bezplatné weby státních institucí a neziskových organizací – například Česká národní banka pravidelně zveřejňuje materiály, které seniorům pomáhají pochopit základy finanční gramotnosti.
Výsledek? Místo aby vás někdo obral o peníze za prázdné sliby, raději investujte do skutečného vzdělání a do jistoty – třeba do svého zdraví nebo kvalitní domácnosti. Tam se vám peníze vrátí vždycky.