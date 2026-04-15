Tajemné schodiště z Eiffelovy věže jde do aukce. Cena vás překvapí
15. 4. 2026 – 14:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kousek slavné Eiffelovy věže může brzy změnit majitele. Do aukce míří část původního točitého schodiště, po kterém kdysi stoupali návštěvníci do výšin nad Paříží – a její cena může vyšplhat až do milionů korun.
Kousek ikonické pařížské historie se chystá změnit majitele – a nejde o žádnou drobnost. Do aukce totiž míří část původního točitého schodiště z Eiffelovy věže, po kterém kdysi stoupali návštěvníci směrem k nebi. Dnes si ho může odnést domů ten, kdo má nejen dost peněz, ale i pořádný kus prostoru. Tento unikát totiž není jen dekorací, ale skutečným fragmentem slavné Železné dámy, který pamatuje její úplné začátky a dobu, kdy byla sama o sobě odvážným experimentem.
Nebezpečné schodiště, které zmizelo z věže
Když byla Eiffelova věž v roce 1889 otevřena během světové výstavy, nabízela návštěvníkům nejen dechberoucí výhledy, ale i pořádnou dávku adrenalinu. Úzké točité schodiště s jediným zábradlím spojovalo druhé a třetí patro a mělo přes tisíc schodů. Výstup po něm nebyl pro slabé povahy – žádné bezpečnostní prvky, jen výška, vítr a Paříž hluboko pod nohama.
Po téměř sto let se po těchto schodech šplhaly miliony lidí. Jenže v roce 1983 padlo rozhodnutí: schodiště je příliš nebezpečné. Následovala velká rekonstrukce věže, při níž bylo odstraněno a nahrazeno moderními výtahy. Původní konstrukce však neskončila na šrotišti. Byla rozřezána na 20 částí a ty se staly okamžitým hitem aukčních síní.
Celou událost sledovaly kamery z celého světa a dražba se proměnila v senzaci. Jeden z fragmentů tehdy koupil soukromý sběratel za 160 000 franků, což by dnes odpovídalo přibližně 1,5 milionu korun. Některé části skončily ve francouzských muzeích, například v Musée de l’Histoire du Fer, jiné se rozutekly po světě. Jeden kus je k vidění poblíž Sochy svobody, další v Japonsku. A některé? Ty zůstaly pečlivě ukryté v soukromých sbírkách a na veřejnost se dostanou jen výjimečně.
Drahý suvenýr, který láká milionáře
Nyní se jeden z těchto historických kousků vrací na scénu. Aukční síň Artcurial ho nabídne 21. května v Paříži – a očekávání jsou vysoká. Fragment měří přibližně 2,75 metru, obsahuje 14 schodů a stojí na robustní kovové konstrukci. Nejde tedy o drobnost do vitríny, ale o výrazný artefakt, který okamžitě přitáhne pozornost každého návštěvníka interiéru.
Zajímavé je, že tento kus nebyl nikdy vystaven venku a více než 40 let zůstal v jedné soukromé sbírce. Nedávno prošel kompletní renovací, takže je ve výborném stavu a připraven na další kapitolu svého příběhu. Odhadní cena se podle různých informací pohybuje přibližně mezi 1 milionem a 3,7 milionu korun, což už samo o sobě naznačuje, že nejde o běžnou aukční položku.
Historie však ukazuje, že konečná částka může být mnohem vyšší. V roce 2016 se jiný fragment schodiště prodal za více než 523 000 eur, tedy zhruba 13 milionů korun. Důvod byl jednoduchý – silný zájem sběratelů a touha vlastnit něco naprosto jedinečného. A přesně to se očekává i nyní. Jakmile se do aukce zapojí movití zájemci z celého světa, může cena vystoupat do skutečně závratných výšin.
Eiffelova věž dnes přitahuje téměř sedm milionů lidí ročně a od svého otevření ji navštívilo už kolem 300 milionů návštěvníků. Není tedy divu, že i její jednotlivé části mají obrovskou hodnotu. Nejde jen o kus kovu, ale o fragment historie, který byl svědkem proměny Paříže v moderní metropoli.
A právě v tom spočívá kouzlo celé aukce. Nejde jen o nákup historického předmětu, ale o možnost vlastnit část legendy. Pro někoho investice, pro jiného splněný sen, pro další symbol prestiže. Jisté je jediné – jakmile kladívko aukcionáře dopadne, jeden z nejznámějších kousků Paříže se znovu vydá na cestu. A tentokrát možná skončí v obýváku někoho, kdo si může dovolit mít doma kus Eiffelovy věže.