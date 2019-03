Tajemná vražda, která rozpoutala vlnu nenávisti

- Komentáře - 0

Projednávání manželství gayů a leseb ukazuje v první řadě alibismus Babišova hnutí. Na jedné straně předvádí vyhrocený konflikt, na straně druhé naplňuje to, co po něm žádají různé skupiny voličů. Výsledek zapadá do celkového odklonu od důrazu na problematiku lidských práv. více