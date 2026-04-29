Tahle tučňáčí legenda má 38 let. A její životní příběh je neuvěřitelný
29. 4. 2026 – 13:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nejstarší tučňák Humboldtův na světě oslavil své 38. narozeniny stylově – s ledovým dortem, rybími pochoutkami a obdivem svého okolí. Příběh samice Spneb je nejen roztomilý, ale také inspirativní připomínkou síly, péče a ochrany ohrožených druhů.
Na první pohled nenápadná, ale ve skutečnosti naprosto výjimečná obyvatelka jedné britské záchranné stanice dokazuje, že věk je opravdu jen číslo. Tučňáčí samice jménem Spneb se dožila úctyhodných 38 let a podle dostupných záznamů je považována za nejstaršího tučňáka Humboldtova na světě. Její příběh je nejen dojemný, ale i překvapivě veselý a plný drobných momentů, které vykouzlí úsměv.
Spneb žije v Paradise Park Wildlife Sanctuary v anglickém Cornwallu, kde se stala miláčkem ošetřovatelů i návštěvníků. I přes svůj pokročilý věk si zachovává hravou povahu, zvídavost a chuť k jídlu. Ráda vykukuje ze své hnízdní budky, sleduje dění kolem sebe a s přehledem dohlíží na mladší členy kolonie, jako by byla jejich opeřenou ochránkyní. Její přítomnost působí uklidňujícím dojmem a mladší tučňáci se kolem ní často zdržují.
Společnost jí dělá její partner Prince, který je o poznání mladší a proslulý svou zálibou v předvádění. Zatímco Spneb působí moudře a klidně, Prince je pravý opak – rád na sebe upozorňuje a předvádí se, jako by chtěl každému dokázat, že je nepřehlédnutelný. Společně tak tvoří zajímavou a roztomilou dvojici.
Velká oslava výjimečných narozenin
Její 38. narozeniny se nesly ve slavnostním duchu a rozhodně nešlo o obyčejný den. Ošetřovatelé pro ni připravili speciální ledový dort plný jejích oblíbených pochoutek, mezi které patří především sardinky a šproty z Cornwallu. Dort byl ozdoben modrým potravinářským barvivem, což mu dodalo slavnostní vzhled, a následně byl s velkou péčí předán přímo oslavenkyni.
Celá událost proběhla před zraky nadšených fanoušků, a to jak těch s ploutvemi, tak bez nich. Ostatní tučňáci se zvědavě přibližovali, zatímco lidští návštěvníci sledovali oslavu s nadšením. Spneb si svůj velký okamžik užila naplno a s elegancí, která k ní neodmyslitelně patří.
Její jméno přitom nese silný příběh. Vzniklo spojením názvů léků, které jí kdysi zachránily život, když bojovala s vážnou plísňovou infekcí. Po několika měsících náročné léčby se dokázala plně zotavit a dnes je živým důkazem odolnosti, péče a trpělivosti. Právě tento příběh jí dodává ještě větší jedinečnost.
Tučňáci Humboldtovi a jejich život ve volné přírodě
Tučňáci Humboldtovi pocházejí ze západního pobřeží Jižní Ameriky, především z oblastí Peru a Chile, kde žijí podél chladného Humboldtova proudu. Na rozdíl od představ o tučňácích žijících v ledových krajinách obývají spíše mírnější až teplejší podnebí, často skalnaté pobřeží a ostrovy. Jsou výbornými plavci a většinu potravy, tvořenou rybami a drobnými mořskými živočichy, získávají v oceánu.
Chlad si udržují mimo jiné díky neopeřeným částem na hlavě, které se mohou zbarvit do červena a pomáhají odvádět přebytečné teplo. Tento přirozený mechanismus je pro ně klíčový, protože žijí v oblastech, kde teploty mohou být poměrně vysoké. Zajímavé je také jejich typické hlasové projevy, které připomínají hlasité troubení a pomáhají jim komunikovat v koloniích.
Ve volné přírodě však tento druh čelí řadě hrozeb. Mezi největší patří změny klimatu, které ovlivňují dostupnost potravy, dále nadměrný rybolov a znečištění oceánů. Nebezpečné jsou i ropné skvrny a rušení hnízdišť lidmi. Kvůli těmto faktorům jsou tučňáci Humboldtovi považováni za ohrožený druh a jejich populace v posledních desetiletích klesá, což vyvolává obavy ochránců přírody po celém světě.
Příběh Spneb tak není jen roztomilou kuriozitou, ale i důležitou připomínkou toho, jak křehká může být rovnováha v přírodě. Díky péči lidí má možnost prožít dlouhý a spokojený život, zatímco její divocí příbuzní čelí nejisté budoucnosti.
A právě proto její oslava nepůsobí jen jako milá událost, ale i jako symbol naděje. Naděje, že s dostatečnou péčí, pozorností a snahou lze pomoci nejen jednotlivým zvířatům, ale i celým druhům. Spneb tak zůstává nejen rekordmankou, ale i tichou ambasadorkou všech tučňáků, kteří potřebují naši ochranu.