Tahle pohádka dlouho netrvala. Oblíbená reportérka: Krach vztahu půl roku po svatbě
15. 6. 2026 – 6:43 | Magazín | Jana Strážníková
Šťastně až do smrti bude muset tentokrát počkat, populární reportérka přiznala, že se rozešla pouhý půlrok po svatbě.
Oblíbená moderátorka a reportérka Kristýna Bezděková už dlouho těší diváky zpravodajství na Nově. Jí samotné ale nejspíš momentálně moc do zpěvu není: Na Instagramu totiž prozradila poměrně šokující informaci: Už před půlrokem se rozešla s manželem.
Svatbu s Kryštofem Kudláčkem přitom měla před pouhým rokem, což znamená, že pohádka vdané paní vydržela pouhých šest měsíců.
Nejednalo se ale zároveň ani o žádný čerstvý pár a uspěchanou svatbu, kdy by až poté milencům došlo, že spolu vlastně být nechtějí. Po Kryštofově boku totiž Kristýna strávila před svatbou deset let.
„Ano, po deseti společných letech už netvoříme pár. Chceme zdůraznit, že za tím není nevěra ani žádné vzájemné ublížení. Naopak. Stále se pravidelně vídáme, komunikujeme spolu a vždy budeme rodina,“ vysvětlila reportérka na svém Instagramu.
„Potřebovali jsme čas, prostor a klid, protože jsme sami nevěděli, kam nás další měsíce zavedou. A hlavně by nás nikdy nenapadlo, že něco takového budeme řešit tak krátce po svatbě,“ pokračovala.
„Ne všechno v životě je černobílé a ne každý příběh má konec, jaký si vysníte. Jsou situace, ve kterých není vítěz ani poražený. Jen dva lidé, kteří se snaží zvládnout něco, co si nikdy nepřáli zažít. A možná právě proto nás mrzí, že místo otázky přišly dohady, které s realitou nemají nic společného,“ dodala.
Žádné další podrobnosti nepřidala a u příspěvku vypnula komentáře, což naznačuje jediné: Nemá náladu se o věci dál bavit. Čemuž se upřímně nelze divit.
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