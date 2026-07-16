Ta to jen tak nepřekousne! Zrazená Veronika Kopřivová se dala dohromady s exmanželem Schickové
16. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Dlouho to netrvalo a nová láska je na světě. S pikantním dovětkem.
Veronika Kopřivová nedávno přiznala, že její vztah s otcem jejich společné dcery skončil: S podnikatelem Dominikem Valkem se rozešla a bylo po lásce.
Ale ne na dlouho. A to na obou stranách rozchodové bariéry: Valek rozhodně na nic nečekal a nejen že si našel novou přítelkyni, on si rovnou našel i manželku, protože se s hvězdou Bacheloru Česko Terezou Kohoutovou rovnou i oženil.
Kopřivová nicméně nelomila rukama a také si rovnou ulovila nového: Lásku nyní našla s ligovým fotbalistou Lukášem Třešňákem.
A tady teprve začíná přituhovat. Protože, ano, pokud máte pocit, že je vám tohle jméno povědomé: Jedná se o bývalého manžela Kristýny Schickové, sestry slavného fotbalového útočníka Patrika Schicka.
Což by samo o sobě ještě nic moc neznamenalo, jenže Kristýna a Veronika jsou mimo jiné kamarádky. Respektive dost možná byly, protože Kristýna Veroničin vztah se svým exmanželem nevnímá ve zrovna radostném světle.
„Veronika a Kristýna byly kamarádky, takže to od ní bere jako podraz, když si začala s jejím exmanželem,“ cituje magazín eXtra.cz svůj zdroj z blízkého okolí obou dam.
Tedy uvidíme, zda se krize bude řešit domluvou, nebo přijde konec přátelství takříkajíc na Agátu s Ornellou.