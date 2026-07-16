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Ta to jen tak nepřekousne! Zrazená Veronika Kopřivová se dala dohromady s exmanželem Schickové

16. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Ta to jen tak nepřekousne! Zrazená Veronika Kopřivová se dala dohromady s exmanželem Schickové
zdroj: Profimedia.cz
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Dlouho to netrvalo a nová láska je na světě. S pikantním dovětkem.

Veronika Kopřivová nedávno přiznala, že její vztah s otcem jejich společné dcery skončil: S podnikatelem Dominikem Valkem se rozešla a bylo po lásce.

Ale ne na dlouho. A to na obou stranách rozchodové bariéry: Valek rozhodně na nic nečekal a nejen že si našel novou přítelkyni, on si rovnou našel i manželku, protože se s hvězdou Bacheloru Česko Terezou Kohoutovou rovnou i oženil.

Kopřivová nicméně nelomila rukama a také si rovnou ulovila nového: Lásku nyní našla s ligovým fotbalistou Lukášem Třešňákem.

A tady teprve začíná přituhovat. Protože, ano, pokud máte pocit, že je vám tohle jméno povědomé: Jedná se o bývalého manžela Kristýny Schickové, sestry slavného fotbalového útočníka Patrika Schicka.

Což by samo o sobě ještě nic moc neznamenalo, jenže Kristýna a Veronika jsou mimo jiné kamarádky. Respektive dost možná byly, protože Kristýna Veroničin vztah se svým exmanželem nevnímá ve zrovna radostném světle.

„Veronika a Kristýna byly kamarádky, takže to od ní bere jako podraz, když si začala s jejím exmanželem,“ cituje magazín eXtra.cz svůj zdroj z blízkého okolí obou dam.

Tedy uvidíme, zda se krize bude řešit domluvou, nebo přijde konec přátelství takříkajíc na Agátu s Ornellou.

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Tagy:
rozvod láska rozchod vztah
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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