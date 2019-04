'Sysel' Rafaj ukrýval miliony. Přesto dál řídí státní úřad

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Není normální, aby v čele významné státní instituce stál člověk, který je podezřelý z korupce a zneužití pravomoci a který doma syslí miliony v hotovosti, aniž by dokázal doložit jejich původ. V Česku to však je realita.

Někteří sociální demokraté mají problém s penězi. Nemají jich málo, mají jich mnohem víc než dolních deset milionů, pro které se obětují a pro které dělají politiku a řídí stát až do roztrhání těla. Jenže oni se rádi v penězích rochní a nedovedou vysvětlit, kde je vzali.

Tak jako sociální demokrat Petr Rafaj, ředitel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS), u kterého našla policie dva miliony v hotovosti.

Šatník jako skrýš

Žijeme v civilizaci, která přijala přísná pravidla, podle nichž prověřuje původ peněz. Důvod je nasnadě: Snaha zabránit praní špinavých peněz, jinými slovy ztížit legalizaci zisků z krádeží a jiných lumpáren a také narušit finanční toky teroristů.

Podle evropských předpisů a českého zákona (253/2008 Sb.) je hranice pro vklad hotovosti, při které banka musí prověřovat původ vkládaných peněz 15 000 eur. To je podle aktuálního kurzu 384 000 korun.

Podle informací webu Novinky.cz. měl Rafaj v bytě nasyslen pětinásobek této částky – dva miliony "v několika obálkách, některé z nich zastrčené vzadu za oblečením ve skříni či v šatníku". No a k tomu – nejspíš pro strýčka Příhodu – skrýval dalších zhruba 200 000 v kanceláři. "Původ peněz dostatečně nedoložil," píší Novinky, proto je policie zabavila.

U šéfa jedné z klíčových institucí státu, který rozhoduje o férovosti obchodní soutěže a mnohamiliardových obchodech, to je – kulantně řečeno – zarážející přístup k penězům.

Bojují s bankstery?

Pravda, Rafaj se svou láskou k bankovkám není mezi smetánkou sociálních demokratů ojedinělým zjevem.

Hejtman, ministr a poslanec David Rath miloval bankovky víc než víno. Láskyplně je nosil v krabici od vína a pečlivě ukládal doma pod podlahou. Nastřádal tam desítky milionů, než ho policisté chytili při akci.

Obdobně jako Rafaj, ani Stanislav Gross, ještě před tím, než zázračně zbohatl, nedokázal věrohodně vysvětlit, kde vzal čtyři miliony na koupi bytu. A další z oranžových premiérů Jiří Paroubek měl navzdory svému jedinečnému sexy-mozku lapálie s tím, aby vysvětlil, kde se v jeho domácím sejfu vzalo 3,5 milionu korun v amerických dolarech.

Nesouvisí snad tohle tajnůstkářství a syslení s odporem sociální demokracie vůči bankám? Není podle oranžové ideologie lepší mít peníze doma, než je poskytovat banksterům (agentům volstrýtu), kteří zisky z nich vyvádějí za hranice?

Na každý pád je nepopiratelné, že s miliony pod podlahou, ve slamníku anebo v šatníku se za sociální práva a vyšší platy nebo důchody bojuje líp než s prázdnou šrajtoflí a holým zadkem.

Stále ve službě

Kdyby byl Petr Rafaj obyčejným policistou-pochůzkářem, byl by postaven mimo službu. Stačilo by k tomu podezření z nekalých dohod. Co teprve, kdyby u něj našli miliony a kdyby nedokázal prokázat, odkud je má...

Jenže Rafaj není policista-pochůzkář. Rafaj je prachobyčejný ředitel státní instituce, který vynáší verdikty o mnohamiliardových obchodech. A tak je dál ve státních službách, dál rozhoduje. A nechumelí se.

Rafaj je také figura, která se stýká s významnými politiky, byznysmeny, lobbisty a zákulisními hráči – v restauraci, nebo třeba u benzínové pumpy. Prostě velký komunikátor. Copak ale může člověk v takovém postavení a s takovými zvyky být důvěryhodný, pokud doma shromažďuje miliony v hotovosti a v kanceláři přechovává stovky tisíc?

Důvěryhodnost státních institucí stojí a padá s důvěryhodností jejího vedení, potažmo jejího šéfa. Dá se snad o Rafajovi a antimonopolním úřadu říkat, že je důvěryhodný? Můžete věřit tomu, že je nestranný?

...a pro úplnost:

Šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává prezident na návrh vlády. Miloš Zeman už dříve pravil, že důvodem pro Rafajův odchod by měl být až pravomocný soudní rozsudek. Ten ale může být až za několik let.

Myslí to vrchní velitel vážně?

Závěrem připojuji omluvu syslům:

Po staletí se říkalo, že sysel shromažďuje (syslí) zásoby na horší časy. K tomuto mylnému názoru lidé dospěli poté, co viděli sysla, jak táhne do nory stébla obilí. Badatelé však při sledování hlodavce zjistili, že sysel v klidu a bezpečí nory potravu hned konzumuje a zásoby potravin nedělá. Horší časy (zimu) přečkává hibernací a spoléhá se na tukové zásoby, které si vytvořil přes léto.

Zásoby si však dělá křeček. Takže příště o křečcích.