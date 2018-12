Syndromem vyhoření trpí každý pátý Čech. Koho ohrožuje nejvíce?

14:20

Britští poslanci budou o dohodě o odchodu své země z EU hlasovat ještě před 21. lednem, řekl v úterý mluvčí premiérky Theresy Mayové. Zmíněné datum představuje hranici stanovenou dřívějším zákonem, po níž už vláda musí poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody. Tato lhůta ale podle médií přestala platit s uzavřením dohody mezi britskou vládou a EU, tudíž se objevily obavy, že by se hlasování mohlo odkládat až do března.