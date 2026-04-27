Syndrom Výměny manželek: Proč v Česku sledujeme pořady, které vlastně z duše nenávidíme
27. 4. 2026 – 8:40 | Magazín | Jiří Rilke
Tvrdíte, že pořad nesnášíte, že za nic nestojí, že je to úplné dno... Ale přesto nevynecháte jediný díl. Nebojte, vůbec nejste sami.
Jev, který zná celá řada českých televizních diváků: Po nepříjemném, dlouhém nebo jinak náročném dni si člověk konečně sedne k televizi a... Pustí si Výměnu manželek, Prostřeno, Love Island, Bachelora, Clash of the Stars či libovolnou jinou show s jediným cílem: Pořádně se u ní rozzuřit.
Nevěřícně kroutí hlavou a nechápe, jak může někdo takhle žít, pohrdavě se směje příšernému nepořádku, chytá se za hlavu při každé pravopisné chybě a po konci epizody si ještě neodpustí šťavnatý ironický komentář v diskuzní skupině či na sociální síti. Má jasno: Jedná se o absolutní televizní dno. Ale příště si ho stejně pustí znovu.
Neděláme to jenom my v Česku a důvod k podobnému chování není nějaká zvláštní forma masochismu či prostá lidská hloupost. Ne, situace je o něco komplikovanější – jak vysvětluje například odborná studie z loňského roku, primárním motivátorem ke sledování něčeho, co vlastně ve skutečnosti nesnášíme, není nic jiného než vlastní ego.
Řečeno polopaticky: Ať už byl náš den opravdu mizerný, cítíme se na dně a máme jakoukoliv rozmrzelost, pohled na obrazovku nás podvědomě ujistí, že na tom ještě nejsme tak zle jako „tamti lidé“, což nám dodá uklidnění a zvedne sebevědomí, aniž bychom pro to museli cokoliv udělat.
Druhou zásadní ingrediencí, proč sledování nenáviděných pořadů nabralo na popularitě, jsou sociální sítě. Rozčílit a pohrdat někým o samotě nemá ani zdaleka takovou sílu, jako když do situace vstoupí psychologie davu a pomocí hněvu a společné kritiky se vlastně můžeme spřátelit s ostatními.
Do hry totiž vstupují pradávné, pravěké pudy: Společným výsměchem vzniká moderní ekvivalent kmenové identity. Negativní katalyzátor zůstává, ale výsledkem je paradoxně příjemný pocit sounáležitosti. A člověk je vzdor moderním trendům společenský tvor, pospolitost zkrátka a dobře potřebuje.
Třetí důvod, proč si pořad, který nemáme rádi, stejně pustíme znovu, je úplně obyčejná chemie: Jak upozorňuje platforma Headspace, vztek, šok, znechucení či zlomyslnost a radost z cizího neštěstí fungují jako obrovsky silný stimulant. Sledování pořadů, co nesnášíme, je na chemické úrovní podobné, jako když nedokážeme například odvrátit zrak od autonehody.
Emoce, adrenalin, ale navíc absolutní bezpečí domova a pohodlí gauče. Výsledkem je poměrně návykový koktejl a poslední díl do skládačky, proč si člověk na něco příšerně zanadává, ale pak si to pustí znovu.