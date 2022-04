Aktualizováno: Symbolický akt podpory. Vystrčil s dalšími senátory z Česka a Polska navštívil Ukrajinu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes navštívil Ukrajinu, která od konce února čelí ruské invazi. Do Kyjeva dorazil dopoledne vlakem spolu s maršálkem polské horní komory Tomaszem Grodzkým.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:26) V delegaci jsou i místopředseda Senátu Jiří Růžička, šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer a další polští senátoři. Zákonodárci obou zemí přijeli na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka. Misi podpořil premiér Petr Fiala, podle něhož je třeba pokračovat v projevech podpory Ukrajině.

Vystrčil po příjezdu do Kyjeva řekl České televizi, že by senátoři měli vystoupit v ukrajinském parlamentu a navštívit některé obce v okolí Kyjeva, těžce postižené ruskými útoky.

Čeští a polští senátoři v doprovodu Stefančuka dopoledne navštívili město Borodjanka u Kyjeva, které utrpělo během ruského bombardování a okupace značné škody. „V Senátu víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu,“ napsal Vystrčil na twitteru po návštěvě Borodjanky.

V @SenatCZ víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu.#SenátNaUkrajině #Borodjanka pic.twitter.com/yLyXv7YAPF — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 14, 2022

Vystoupení Vystrčila v ukrajinském parlamentu je naplánováno na 16:00 ukrajinského času (15:00 SELČ), projev by měl být následně zveřejněn na webu českého Senátu, řekla ČTK jeho tisková tajemnice Jana Taušová.

Fiala dnešní Vystrčilovu cestu do Kyjeva podpořil. „Považuji za velmi důležité, že politici z Evropy na Ukrajinu jezdí, a vyjadřují tak podporu zemi zasažené ruskou agresí. Přeji mu šťastný návrat domů,“ napsal český premiér na twitteru.

Ministr zahraničí Jan Lipavský České televizi řekl, že s ním Vystrčil cestu na Ukrajinu konzultoval a že mu ji doporučil. Podle šéfa české diplomacie je návštěva i jakýmsi potvrzením, že Česko za Ukrajinou stojí. Ozývají se totiž i hlasy, že podobné cesty jsou jen snahou politiků se zviditelnit a Ukrajině nic nepřinesou.

„Pro Ukrajinu je velice důležitý každý symbolický akt podpory, oni dnes doslova bojují na život a na smrt,“ řekl v poledne novinářům. Podle ministra čeští diplomaté, kteří se ve středu v Kyjevě obnovili činnost, poskytují misi senátorů „standardní součinnost“.

(10:17, původní zpráva) Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil dnes dopoledne vlakem do Kyjeva, potvrdila ČTK tisková tajemnice horní parlamentní komory Jana Taušová. Na cestě na Ukrajinu Vystrčila doprovázejí první místopředseda Senátu Jiří Růžička, nezávislý senátor Pavel Fischer a polští senátoři v čele s předsedou komory Tomaszem Grodzkým. Do země, která od konce února čelí ruské invazi, přijeli na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka.

Vystrčil po příjezdu do Kyjeva řekl České televizi, že by měl vystoupit v ukrajinském parlamentu. Senátoři mají také navštívit obce v okolí Kyjeva, těžce postižené ruskými útoky. Další podrobnosti vzhledem k bezpečnosti neuvedl. Na twitteru zveřejnil fotografii, jak spolu se maršálkem polského Senátu Grodzkým jedou automobilem, oba v ochranných vestách, na nádraží měli senátoři i helmy.

Vystrčil dnes brzo ráno na twitteru zveřejnil společnou fotografii senátorů z vlaku s komentářem „Jsou pozvání, která se neodmítají“ a hashtagem Senát na Ukrajině.

Před měsícem podnikl cestu do Kyjeva český premiér Petr Fiala, a to společně se svým polským a slovinským protějškem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. V ukrajinské metropoli se setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenskými i premiérem Denysem Šmyhalem. Cílem jejich návštěvy bylo podpořit Ukrajinu.

Po nich Kyjev navštívili také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Josep Borrell a slovenský premiér Eduard Heger, nedávno také britský premiér Boris Johnson, rakouský kancléř Karl Nehammer a další evropští politici.

Senát minulý týden schválil stanovisko, podle něhož Rusko musí nést následky za rozpoutání války proti Ukrajině včetně platby reparací. Horní parlamentní komora také konstatovala, že vraždění civilistů v ukrajinských městech nese všechny znaky válečného zločinu podle mezinárodního práva a že únosy obyvatel Ukrajiny do Ruska jsou neospravedlnitelné. Ruští představitelé, kteří jsou odpovědní za válečné zločiny, musí být podle Senátu postaveni před soud a potrestáni. Téměř totožné usnesení přijala také Sněmovna.

Česko od začátku bojů posílá Kyjevu vojenskou i humanitární pomoc, do republiky dorazilo podle odhadů z Ukrajiny přes 300 000 uprchlíků, hlavně žen a dětí.