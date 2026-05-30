Švýcary vyzvou ve finále MS hokejisté Finska, po obratu zdolali Kanadu 4:2
30. 5. 2026 – 22:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V nedělním finále hokejového mistrovství světa v Curychu vyzve domácí Švýcarsko tým Finska.
Seveřané porazili v dnešním druhém semifinále po obratu Kanadu 4:2 a mají jistou medaili, o zlato si zahrají po čtyřech letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.
Utkání rozhodla druhá třetina, kterou Finové vyhráli 3:0. Po brzké úvodní trefě Patrika Puistoly předvedli první otočku v utkání Kanaďané, po brankách Roberta Thomase a Dylana Hollowaye vedli po úvodní části 2:1. Hned po 49 sekundách druhého dějství však vyrovnal finský kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdílový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekund později Aatu Räty.
V repríze souboje ze skupiny A, v němž v úterý zvítězili Švýcaři 4:2, budou Finové proti obhájcům stříbra usilovat o páté zlato. V Curychu dosud neporažení Švýcaři na titul ještě nikdy nedosáhli. Zápas začne ve 20:20.
Podruhé v průběhu turnaje zkříží hokejky také Kanaďané s Nory. V utkání skupiny B vyhráli Sidney Crosby a spol. po přestřelce 6:5 v prodloužení. Duel o třetí místo začne v 15:30.