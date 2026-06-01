Švýcaři na zlato opět nedosáhli, ve finále MS podlehli Finům 0:1 v prodloužení
1. 6. 2026 – 0:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Finové jsou popáté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení.
Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70:42 rozhodl dvacetiletý útočník Konsta Helenius, čisté konto uhájil Justus Annunen, potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů.
Finové vedení koučem Anttim Pennanenem se stali šampiony opět po čtyřech letech. Na třech předchozích MS skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 1995, 2011 a 2019. Celkově získali na MS sedmnáctou medaili (5-9-3).
Švýcarsko ztratilo doma finále stejně jako před rokem ve Stockholmu, kdy prohrálo s Američany rovněž po výsledku 0:1 v prodloužení. V roce 2024 rozhodl v Praze souboj o zlato necelých 11 minut před koncem David Pastrňák, trefu na konečných 2:0 pro Česko pak dal v závěru do prázdné branky David Kämpf.
Pro Švýcary jde o celkově šesté stříbro z MS, vedle nichž mají také osm bronzových medailí, na první titul ale nadále čekají. Od roku 2013 prohráli finále již popáté a ve všech případech byl v týmu jako jediný útočník Nino Niederreiter. V soubojích o zlato nedokázali reprezentanti země helvétského kříže skórovat ze hry už 249 minut a 31 sekund.
"Škoda, je to smutné. Mysleli jsme si, že tohle bude náš rok, ale nebyl. Vyměnil bych všechny svoje medaile za jedno zlato," prohlásil Niederreiter. "Potřetí za sebou jsme byli tak blízko. Už kvůli našim skvělým fanouškům nás štve, že jsme to nedotáhli do zlatého konce. Pro celé Švýcarsko je to opravdu frustrující," dodal Nico Hischier.
Domácí Švýcaři, které ve fantastické atmosféře hnalo na zteč zaplněné hlediště Swiss Life Areny, se už mohli znovu spolehnout na hvězdného útočníka Meiera, jenž si odpykal jednozápasový trest za faul kolenem ve čtvrtečním čtvrtfinále se Švédy.
Úvod však patřil Finům, kteří v prvním vzájemném souboji o prvenství v curyšské skupině A prohráli 2:4. Za první dějství přestříleli Švýcary 14:7. V šesté minutě měl první velkou šanci Määttä, zblízka Genoniho nepřekonal. Za domácí odpověděl Knak, ale Annunen byl pozorný.
Oba týmy si pak vyzkoušely přesilovku. V té finské zastavila pokus Lehtonena horní tyčka. Finové pak na konci 14. minuty dostali kotouč do branky, jenž v rozporu s pravidly. Jak si ověřili sudí u videa, Lundel měl při zakončení ze vzduchu hůl až příliš vysoko.
Ve druhém dějství byl obraz hry opačný. Byli to Švýcaři, kteří dovolili soupeři pouhé dvě rány, sami přinutili Annunena k osmi zásahům. Jenže nevyužili prakticky celou dvouminutovou přesilovku pět na tři, kterou získali těsně před přestávkou, de facto si v ní nevypracovali ani vyloženou šanci.
Ve 26. minutě prověřil Genoniho pozornost bekhendem Puistola, na druhé straně zakončoval do odkryté branky Suter, ale Annunen škrtl kotouč betonem a vytěsnil ho těsně mimo tyčky.
Úvodní zásah nepřinesla ani přesilovka Finů po prohřešku Martiho z končící 44. minuty. Domácí se bez problémů ubránili. Na začátku 50. minuty si našel skvělým manévrem dobrou pozici pro zakončení Puistola, jenže přestřelil. Jen o chvilku později měl na hokejce jasný gól Granlund, Švýcary zachránil Genoni.
V 53. minutě, kdy bylo na ledě více prostoru při hře čtyři na čtyři, kapitán Josi vzal věci do svých rukou, prohnal se až před Annunena, jenž sice puk zastavil, ale ten zvolna klouzal k brankové čáře. Finský gólman ho však ještě stihl pohotově přikrýt lapačkou před dotírajícím Suterem.
Právě Suter měl v 56. minutě na holi vítězný gól, když se dostal sám před Annunena, přelstít ho ale nezvládl. Závěrečné dvě minuty základní doby už sledovalo vyprodané hlediště vestoje. A jeho většina trnula při šancích Granlunda, stav zůstal ale bezbrankový.
Strhující prodloužení už nenechalo nikoho v ochozech usednout na sedadlo. Puljujärvimu hned v jeho úvodu chyběl milimetr, možná dva - jeho rána se zastavila na tyčce a prošla za Genoniho zády pryč podél brankové čáry.
V 64. minutě scházel kousek štěstí ke zlatému gólu i domácím, když trefil Riat spojnici. V 7 minutě přišlo rozuzlení. Talent Helenius, jenž 1 května oslavil teprve své dvacetiny, se rozhodl v útočném pásmu, že už nikomu puk nepůjčí, vybruslil si do pozice pro zakončení a ke smutku domácích prostřelil Genoniho.
"Švýcaři mají vážně skvělý tým, třetí finále po sobě to dokazuje. My ale máme silnou týmovou kulturu, která je postavená na tom, že musíte vlastní ego nechat mimo kabinu. Proto je tak úžasné hrát za Finsko," pochvaloval si bek Olli Määttä. "Oba týmy měly šance ke skórování, v takovém utkání rozhodují maličkosti. Nakonec stačil na výhru jediný gól," dodal útočník Janne Kuokkanen.