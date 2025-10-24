Svůdná zrzka Vica Kerekes našla nové štěstí: "Když máš doma lásku, nemůžeš vypadat zle"
24. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Překrásná herečka přiznala, že už není sama.
Kdo se před čtrnácti lety podíval na Muže v naději a dodnes je neklidný z pořádně rozpálené kulečníkové scény s přenádhernou zrzkou Vicou Kerekes a jejím opravdu náležitě odvážným výstřihem, nezbude mu než přiložit studený obklad a smířit se se skutečností, že Vica zůstane jen v říši snů.
Sympatická herečka se totiž rozešla s tatérem Lukášem Musilem, ale nápadníci si rovnou mohou dát zas pohov, protože Vica přiznala, že má někoho nového.
„Hlavně musíš mít doma lásku, která se stará o tebe. A když se o tebe stará tvá láska, tak nemůžeš vypadat zle,“ prohlásila zrzka pro eXtra.cz na premiéře filmu Cukrkandl, v němž si zahrála menší roli.
„Jsem tam trochu negativní postava, i když mám vlastní pravdu. Hledám tam prostě lásku,“ popsala své filmové alter ego pro magazín Super.
„Nezáleží na velikosti, jde o to, jestli na to dostanu chuť,“ přidala větu, která zní opravdu ledasjak. Vica nicméně mluvila o velikosti role, aby bylo jasno.
„Ta postava je úžasná, to je pro mě vždy nejdůležitější. Líbil se mi ten námět a konečně je to pohádka jiná než s princeznami a královnami,“ pochvalovala si.
S kým ale našla štěstí, prozrazovat nechce: „Nepatří to do toho světa showbyznysu, protože tam chci být jen přes tu práci, a ne abych byla viděná díky tomu, jakého mám partnera,“ uvedla.
Zároveň je jí ale jasné, že svou lásku s největší pravděpodobností neutají navždy: „Takže toto je moje soukromí, a když nás někdy uvidíte, prostě nás uvidíte,“ pokývala hlavou.