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Svůdná moderátorka se svlékla a předvedla tělo bohyně: "Ženy po čtyřicítce teprve nabírají styl"

2. 7. 2026 – 10:30 | Magazín | Jana Strážníková

Svůdná moderátorka se svlékla a předvedla tělo bohyně: "Ženy po čtyřicítce teprve nabírají styl"
zdroj: Profimedia.cz
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Oblíbená moderátorka se nemá zač stydět a fanoušci jsou u vytržení.

Když před časem Hana Mašlíková celkem neuváženě v médiích prohlásila, že chce jen normálního chlapa, velmi rychle své neprozřetelnosti litovala. 

Jak přiznala vzápětí, oněch „normálních chlapů“ jí stihlo napsat asi tak milion a nabídek na rande má proto dost až nadosmrti. Jenže, když se na ni podíváte, opravdu se ambiciózním svůdníkům můžeme divit? 

Moderátorce je 44 let, ale nad její postavou by zezelenala závistí spousta klidně o generaci mladších dam. Ale pozor, Hanka nevypadá jako z Olympu jen tak zadarmo, postava je samozřejmě náležitě vydřená: Do fitka míří čtyřikrát týdně.

„Roky na tachometru neřeším. Hlavní je, že pořád jedu na plný plyn,“ napsala s humorem k novým fotkám z dovolené v Turecku, kam si vyrazila se svým malým synem.

„Auta po čtyřech letech ztrácejí hodnotu. Ženy po čtyřicítce teprve nabírají styl,“ dodala.

Což je prohlášení, které k ní samé rozhodně bezvýhradně sedne. Však můžete posoudit sami:

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Tagy:
plavky moderátorka sexy fotky nahá sexy
Zdroje:
Instagram, Super.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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