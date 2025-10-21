Svůdná i fascinující! Půvabná moderátorka tasila ženské zbraně: "S postavou jsem absolutně spokojená"
21. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Syampatická moderátorka se nerozpakuje útočit ženskými zbraněmi.
Oblíbená moderátorka Eva Decastelo nedávno přiznala, že se (byť velmi opatrně) zkouší vrátit ke svému bývalému manželovi Renému.
Byť si soukromí pečlivě střeží a nevíme proto, jak to mezi nimi nyní vlastně funguje, můžeme alespoň odhadovat ze stylu vystupování a energie, kterou kolem sebe Eva šíří.
Všechno se zdá být v nejlepším pořádku. Eva působí nesmírně sebevědomě a kam přijde, tam září a oslňuje.
Platí to i o 18. narozeninách ikonického obchodního centra v Praze. Eva moderovala akci, ale na to, co říkala, se dokázali plně soustředit jen ti největší zenoví velmistři. Veškerou pozornost ostatních na sebe totiž strhával její neskutečně vražedný výstřih.
Eva o svých ženských zbraních samozřejmě velmi dobře ví: „Jsem nadšená, že jsem se v sedmačtyřiceti letech dopracovala k tomu, že jsem s postavou absolutně spokojená,“ pochvalovala si pro magazín Super.
Za styling pak poděkovala odborníkovi: „Na rovinu musím říct, že styling jsem si nedělala sama, ale využila jsem toho, že je tady se mnou Fashion Boss Filip Vaněk,“ prozradila.
„Nikdo lepší na styling v Česku aktuálně není, takže i ze mě se mu podařilo udělat tohle,“ smála se.
Ale žerty stranou, na Evu byla opravdu radost pohledět:
