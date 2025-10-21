Dnes je úterý 21. října 2025., Svátek má Brigita
Počasí dnes 12°C Zataženo

Svůdná i fascinující! Půvabná moderátorka tasila ženské zbraně: "S postavou jsem absolutně spokojená"

21. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Svůdná i fascinující! Půvabná moderátorka tasila ženské zbraně: "S postavou jsem absolutně spokojená"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Syampatická moderátorka se nerozpakuje útočit ženskými zbraněmi.

Oblíbená moderátorka Eva Decastelo nedávno přiznala, že se (byť velmi opatrně) zkouší vrátit ke svému bývalému manželovi Renému.

Byť si soukromí pečlivě střeží a nevíme proto, jak to mezi nimi nyní vlastně funguje, můžeme alespoň odhadovat ze stylu vystupování a energie, kterou kolem sebe Eva šíří. 

Všechno se zdá být v nejlepším pořádku. Eva působí nesmírně sebevědomě a kam přijde, tam září a oslňuje. 

Platí to i o 18. narozeninách ikonického obchodního centra v Praze. Eva moderovala akci, ale na to, co říkala, se dokázali plně soustředit jen ti největší zenoví velmistři. Veškerou pozornost ostatních na sebe totiž strhával její neskutečně vražedný výstřih.

Eva o svých ženských zbraních samozřejmě velmi dobře ví: „Jsem nadšená, že jsem se v sedmačtyřiceti letech dopracovala k tomu, že jsem s postavou absolutně spokojená,“ pochvalovala si pro magazín Super.

Za styling pak poděkovala odborníkovi: „Na rovinu musím říct, že styling jsem si nedělala sama, ale využila jsem toho, že je tady se mnou Fashion Boss Filip Vaněk,“ prozradila.

Nikdo lepší na styling v Česku aktuálně není, takže i ze mě se mu podařilo udělat tohle, smála se.

Ale žerty stranou, na Evu byla opravdu radost pohledět:

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený PALLADIUM Praha (@palladiumpraha)

Tagy:
láska vztahy štěstí moderátorka poprsí
Zdroje:
Instagram, Super.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Tyhle reklamy jsme všichni znali. Dnes už se jim nic nevyrovná

Následující článek

A je to venku! Zuzana Belohorcová potvrdila konec manželství

Nejnovější články