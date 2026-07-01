Svrab v Česku nabírá na síle napříč regiony. Hygienici už evidují tisíce případů a vydali důležité upozornění
1. 7. 2026 – 17:05 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Počet případů svrabu v Praze letos výrazně roste. Hygienici za první pololetí evidují už 459 nakažených, zatímco za celý loňský rok jich bylo 691. Podle odborníků souvisí šíření nemoci především s cestováním a dlouhodobým kontaktem s nakaženými osobami, nikoli s úrovní osobní hygieny.
V Praze výrazně přibývá případů svrabu. Jen za prvních šest měsíců letošního roku evidovali hygienici 459 nakažených, zatímco za celý loňský rok jich bylo 691. Podle odborníků se onemocnění nejčastěji šíří při dlouhodobém kontaktu s nakaženým člověkem nebo kontaminovanými textiliemi. Obavy z nákazy při cestování městskou hromadnou dopravou jsou podle hygieniků neopodstatněné.
Nárůst případů přitom nehlásí pouze Praha. Podle aktuálních údajů Státního zdravotního ústavu bylo v České republice od začátku roku do 26. června evidováno celkem 7105 případů svrabu, což představuje meziroční nárůst o více než dva tisíce nemocných. Podle odborníků jde o nejvyšší výskyt tohoto onemocnění za několik desetiletí.
Nejvíce případů hygienici evidují v Moravskoslezském kraji, kde bylo zaznamenáno 1195 nemocných. Onemocnění se ale vyskytuje ve všech regionech republiky. Nejčastěji postihuje dospívající a mladé lidi, přičemž nejpočetnější skupinou nemocných jsou podle dat SZÚ osoby ve věku 15 až 19 let.
Podle ředitelky protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy Martiny Marešové souvisí vyšší výskyt onemocnění především s rostoucí mobilitou obyvatel a cestováním, nikoliv s úrovní osobní hygieny. „Svrab je celosvětově rozšířené onemocnění s tisíciletou historií, které postihuje populaci v pravidelných cyklech bez ohledu na národnost, vzdělání či sociální vrstvu,“ uvedla Marešová. Podle ní je pro zastavení šíření nemoci zásadní rychlé rozpoznání nákazy, okamžité zahájení léčby a také preventivní přeléčení osob, které byly s nemocným v úzkém kontaktu.
Hygienici upozorňují, že svrab se nejčastěji šíří v prostředí, kde se dlouhodobě pohybuje více lidí pohromadě. Rizikovější mohou být například některé ubytovny, sociální zařízení nebo ubytovací služby s nižším hygienickým standardem. Parazita si lidé mohou přivézt také z dovolených v České republice i v zahraničí. Naopak běžné cestování městskou hromadnou dopravou podle odborníků významné riziko nepředstavuje. „K přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý, úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení na sedadlo, proto představuje pro nákazu jen minimální riziko,“ doplnila Marešová.
Původcem onemocnění je mikroskopický roztoč zvaný zákožka svrabová. Typickým příznakem bývá intenzivní svědění, které se často zhoršuje v noci nebo při pobytu v teple. Na kůži se mohou objevit drobné pupínky, vyrážka nebo charakteristické šupinaté chodbičky, které parazit vytváří. Nejčastěji se projevy objevují v místech s jemnější kůží, například mezi prsty, na zápěstích, v podpaží nebo v oblasti pasu. U dětí se mohou vyskytnout také na dlaních a ploskách nohou.
Hygienici doporučují jako prevenci používat vlastní ručníky, ložní prádlo a oblečení a při cestování věnovat pozornost výběru ubytování. Při podezření na onemocnění by lidé měli co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.
Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek v reakci na doporučení hygieniků zdůraznil, že profesionální ubytovací zařízení v České republice dodržují přísná hygienická pravidla. "V hotelech a penzionech neregistrujeme v tomto ohledu žádné problémy," uvedl Stárek. Podle něj je standardem pravidelný úklid pokojů, profesionální praní ložního prádla a ručníků při vysokých teplotách i používání účinných čisticích prostředků.
Svrab se léčí speciálními mastmi. Nakažení lidé zpravidla nemusí do nemocniční izolace, během léčby by však měli zůstat doma. Současně je nutné preventivně přeléčit ostatní členy domácnosti a důkladně vyprat a vyčistit používané textilie. Léčba obvykle trvá několik dní.