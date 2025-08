Svlékání za peníze. Kaira Hrachovcová začala prodávat nahotu

3. 8. 2025 – 7:20 | Magazín | Jana Strážníková

Známá divoška si založila profil na neslušné platformě.

Je vlastně celkem s podivem, že to nepřišlo dřív. Kaira Hrachovcová je už dlouhá léta známá skutečností, že se nemá problém veřejně svlékat. A žádným tajemstvím také není její podnikatelský duch – stačí se podívat třeba na její kolekci triček.

Jakmile se oba aspekty spojí, nemůže to dopadnout jinak: Kaira si založila OnlyFans.

„Pojďme se probrat. Pojďme si přiznat, že přirozenost není hřích. Že tělo (nahé tělo) je krása, síla a pravda. Miluju ženské tělo. Miluju svou ženu. A miluju, že ona miluje sebe. A proto tyhle fotky nejsou pro mě jen sexy. Jsou pravdivé. Svobodné. Jsou oslavou toho, co je naše,“ píše na Instagramu Kaiřin přítel Martin Kačer.

„Lidské tělo. Nahota. Přirozenost. Vzpomínám si, jak jsem byl roztřesený, natěšený kluk v pubertě. S klukama jsme hltali časopisy, kde byly holky nahoře ... někdy i dole bez. Jásali jsme nad krásou ženského těla a snili. Doba se změnila. A taky vnímání společnosti. Dnes má dítě přístup k tvrdé pornografii dřív, než si umí zavázat tkaničky. A zároveň se pořád řeší, co už je moc. Bradavky, dvorce, obaly. Co je za hranou. Co ještě ‚smí žena ukázat‘, aby to svět unesl,“ filozofuje a dodává odkaz na zmíněnou platformu.

Pseudoumělecké traktáty stranou, pokud by vás snad zajímalo, na kolik si Kaira cení sebe sama, odpověď je k nalezení velmi rychle. Pětistovku měsíčně.

Ale co už, každému, co jeho jest. Kupci se jistě najdou.