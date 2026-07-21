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Světový titul španělských fotbalistů slaví v Madridu skoro dva miliony lidí

21. 7. 2026 – 1:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Světový titul španělských fotbalistů slaví v Madridu skoro dva miliony lidí
Oslava vítězství MS ve fotbale v Madridu zdroj: Profimedia
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V Madridu dnes večer vrcholí oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa.

V ulicích se jich účastní skoro dva miliony lidí, uvedly vládní úřady. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a po 22:00 předstoupili před fanoušky na pódiu v centru španělské metropole. Před tím tým La Roja přijali král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech.

Fanoušci vítali potleskem a radostí na hlavním místě oslav, Kybeléjině náměstí (plaza de Cibeles), vítězné fotbalisty, které moderátoři vyvolávali po jednom. Před tím přes dvě hodiny projížděli madridskými bulváry na dvoupatrových autobusech, kde na horním odkrytém patře slavili fotbalisté a realizační tým. Ulice španělské metropole se zabarvily do rudé a žluté, barev španělské vlajky a často také fotbalových dresů.

profimedia-1117623649 zdroj: Profimedia

Na Kybeléjino náměstí přicházeli lidé s mnohahodinovým předstihem a již po 20. hodině bylo náměstí i okolní ulice beznadějně plné, ukazovaly záběry z místa. V ulicích se shromáždilo více než milion lidí, uvedly vládní úřady kolem 21:00 SELČ. O hodinu později úřady zvýšily odhad na 1,8 milionu lidí.

Letadlo s vítězným týmem na palubě přistálo na letišti Adolfa Suáreze v Madridu kolem 14:30. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Tým pak zapózoval na letištní ploše před letadlem.

Kolem 18:00 se hráči převlečeni z dresů, ve kterých přistáli, do obleků a realizační tým dostavili do královského paláce, kde je přijal král Felipe VI. s manželkou a dcerami. S králem zapózovali na společné fotografii. Felipe VI. zdůraznil v krátkém projevu, jak silné emoce vítězství španělského mužstva vyvolalo. Fotbalisté pak vystoupili před několika stovkami fanoušků v zahradách sídla vlády, paláci Moncloa, kde je přijal premiér Sánchez. Trenér Luis de la Fuente vyjádřil hrdost, že reprezentují tak krásnou zemi. "Finále bylo nejkomplikovanějším zápasem (mistrovství)," řekl kapitán Rodri.

Král i premiér byli v neděli na finálovém utkání v New Jersey, ve kterém Španělé porazili po prodloužení argentinské obhájce titulu 1:0.

Tagy:
Španělsko svět fotbal oslavy sport přílet
Zdroje:
ČTK

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