Světová zdravotnická organizace oznámila půlroční plán boje proti epidemii eboly
6. 6. 2026 – 6:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes oznámil půlroční plán na boj proti epidemii eboly za 518 milionů dolarů (více než 10,85 miliardy korun).
Zároveň vyzval k finanční a politické podpoře s cílem zastavit šíření epidemie, která je už čtvrtou nejhorší v historii, informovala agentura Reuters. Konžská vláda dnes informovala, že počet potvrzených případů nákazy ebolou v africké zemi stoupl na 452 včetně 82 úmrtí.
Dosud konžská vláda uváděla 381 potvrzených případů nákazy a 62 úmrtí. Uganda registruje 19 případů a dvě potvrzená úmrtí. V Kongu a Ugandě se šíří varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba.
Cílem strategie WHO je pomoci Kongu a sousední Ugandě zvládnout epidemii a zároveň pomoci dalším zemím připravit se na možné případy nákazy. K tomu mají sloužit opatření, jako je například posílení kontrol na hranicích, uvedly WHO a africká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
"Epidemie se šíří rychle a my stále jen doháníme zpoždění," řekl Ghebreyesus. "Pokud máme zastavit ebolu, vyžaduje to politické odhodlání, trvalé financování a důvěru v zapojení místních komunit," dodal šéf WHO. Podle prohlášení CDC se epidemie bez povšimnutí rozvíjela celé týdny, což zkomplikovalo snahu úřadů dostat ji pod kontrolu.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny.