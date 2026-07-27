Svět žasne nad českým prezidentem: Pavel v neděli fotil Formule 1 a psalo se o tom až za oceánem
27. 7. 2026 – 17:38 | Magazín | Jana Strážníková
Zatímco jiní státníci trávili neděli na oficiálních recepcích, Petr Pavel dřepěl u trati Hungaroringu s teleobjektivem v ruce a fotil Velkou cenu Maďarska. Psaly o tom i zahraniční motoristické weby a Češi na sítích se rozdělili na dva tábory — jedny nadchl, druhé popudil. A tak trochu zapadlo, že prezident si v Budapešti odbyl i jednu velmi politickou schůzku.
Akreditaci si nevysloužil funkcí, ale charitou
Jak víme, fotografování je Pavlův dlouholetý koníček a motorsport jeho oblíbené téma. Do Budapešti dorazil s kompletní výbavou a oficiální akreditací FIA, jak upozornil server Motorsport.com. Nešlo přitom o žádnou prezidentskou výsadu.
Snímky, které Petr Pavel pořídí, totiž končí v dražbě a celý výtěžek putuje na Nadační fond Evy Pavlové. Projekt Objektivem Petra Pavla vydává limitované velkoformátové reprodukce podepsané prezidentem a ve třinácti aukcích zatím vynesl 668 355 korun.
Nejdražší kus, fotka kamionu z Rallye Dakar, se vydražil za 189 tisíc. Právě tenhle charitativní rozměr je podle Aktuálně.cz vysvětlením, proč se prezident vůbec dostal mezi profesionály do fotografických pozic u trati.
Maďarsko navíc zdaleka není jeho premiéra. Pavel v červnu fotil čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, byl na MotoGP a superbicích v Brně, na NASCARu i na Dakaru v Saúdské Arábii. Jeho snímky z Dakaru 2025 se dokonce dostaly do Národního technického muzea v Praze.
Umí to vůbec? Profesionál se vyjádřil jasně
To je otázka, kterou si položil nejeden čtenář. Deník proto nechal Pavlovy fotky ohodnotit sportovním fotografem Martinem Divíškem.
Ten byl diplomatický: „Určitě mu pomohlo, že má zkušenosti s motorsportem, fotil MotoGP v Brně," uvedl.
Formule jsou ale jiná disciplína a prostor pro zlepšení existuje, naznačil fotograf: „U formule je rozdíl v tom, že se pohyb vyjadřuje hůř."
Divíšek zároveň připustil, že autorství samo o sobě má hodnotu: „To, že to fotil prezident, může vzbudit zájem."
Pavel navíc u trati nebyl sám — doprovázel ho profesionální fotograf Jiří Křenek, který pracuje přímo pro stáj Mercedes.
„Nejatraktivnější pro mě zatím byl Dakar, ale přece jenom ta F1 má prostě svoje kouzlo... navíc se tady jedou Formule 2, 3 a Porsche Cup, takže já bych řekl, že je to tady takové hodně barevné. Dá se tady udělat spousta krásných fotek, je tady spousta zajímavých lidí. Já myslím, že ten víkend rozhodně stojí za to,“ zhodnotil svou zkušenost sám Pavel pro f1sport.cz
Kraťasy, které rozdělily Česko
Nejvíc emocí ale paradoxně nevzbudily fotky, nýbrž naše typicky česká starost: Prezidentovo oblečení. Pavel dorazil v kraťasech a tričku, což část sítí označila za budování umělé image a stěžovala si, že státník jezdí na sportovní akce příliš často.
Jiní ale zcela věcně podotýkali, že v bezmála čtyřiceti stupních u trati F1 by oblek, respektive jeho nositel vypadal jak padlý na hlavu.
Deník si k tomu vyžádal názor odborníků a ti se shodli. Popularizátor etikety Ladislav Špaček prohlásil: „Prezident je sportovní typ a právo na šortky mu v takovém prostředí můžeme přiznat."
Připomněl také, že Václav Havel nosil trička s Rolling Stones, což rovněž nebyl protokolární úbor. Návrhářka Štěpánka Pivcová dodala, že je nutné rozlišovat mezi reprezentativními státními akcemi a sportem — a že by bylo zvláštní, kdyby prezident v létě přišel na závody v obleku s kravatou.
A jedna schůzka, o které se mluví míň
Za focením ale zapadla věc, která má váhu daleko za rámec motorsportu. Pavel se v Budapešti sešel s Péterem Magyarem — tedy s mužem, který letos v dubnu ukončil šestnáct let vlády Viktora Orbána a stal se maďarským premiérem.
Setkání českého prezidenta s novým šéfem maďarské vlády uprostřed závodního víkendu tak bylo mnohem víc než zdvořilostní gesto. Jen se o něm psalo míň než o kraťasech.