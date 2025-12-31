Dnes je středa 31. prosince 2025., Svátek má Silvestr
31. 12. 2025 – 12:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Svět slaví příchod nového roku 2026, jako první do něj vstoupil Kiribati
Nový rok na Novém Zélandu.zdroj: Profimedia
Svět začal slavit příchod nového roku 2026.

Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, o 15 minut později jej následovaly Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu. Ve 12:00 SEČ bude slavit Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga. Později se přidá Austrálie, Japonsko, nebo Jižní Korea.

Tichomořský atol Kiritimati patřící ke státu Kiribati, přezdívaný Vánoční ostrov, vstoupil jako první místo na světě do roku 2026. Přestože je tento ostrov vzdálený jen kousek jižně od Havajských ostrovů, slaví Kiribati Nový rok o celý den dříve.

Chathamské ostrovy, které jsou součástí Nového Zélandu, přivítaly rok 2026 jen 15 minut po Kiribati. "Je to výjimečné oslavit rok 2026 na tak odlehlém a izolovaném místě," řekl podle stanice BBC majitel tamějšího hotelového baru.

