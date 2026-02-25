Dnes je středa 25. února 2026., Svátek má Liliana
25. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Svérázné řešení: Nelíbila se jí práce policie, tak si sama zorganizovala únos
zdroj: ChatGPT
Mladá dáma se opakovaně dožadovala pozornosti policie. A když se jí nedostalo, vzala věci do svých rukou poněkud svérázným způsobem.

Na málokterou bulvární aféru si noviny vzpomenou i po třiceti letech, jisté zpěvačce se ale jednu takovou podařilo vytvořit naprosto s přehledem, protože vystřihla příběh s únosem, co se nestal, který by se hodil jako scénář absurdní komedie. Jenže se jedná o čistou realitu, jak připomínají australské noviny.

Fairlie Arrow byla v roce 1991 v Austrálii vycházející pěveckou hvězdou. Jakmile ale začala kariéra nabírat obrátky a Fairlie se stala veřejně známou osobností, začala mít pocit, že ji někdo sleduje a pronásleduje.

O svém podezření informovala policii, které se ale nepodařilo o skutečném pronásledování nebo stalkingu získat žádný důkaz. Zpěvačce se ale podobný závěr prachvůbec nezamlouval: Dál tvrdila, že má někoho v zádech a že onen tajemný stalker dokonce vstupuje do jejího domu, kde jí měl mýt nádobí, připravovat oblečení na postel či krmit psy.

Což samozřejmě zní poněkud zvláštně, obzvlášť v kontextu raných devadesátek a prostředí pěveckých hvězd, mezi nimiž se tenkrát našlo jen velmi málo abstinentů. 

Jenže pak Farilie unesli. Její přátelé začali burcovat policii, když zpěvačka nedorazila na domluvenou večeři a nikde po ní nebylo ani stopy. Aféra z hodiny na hodinu explodovala a o Fairlie se najednou mluvilo i v celostátní televizi.

Po dvou dnech dramatu a horečnatého pátrání přišlo uklidnění: Fairlie se našla živá a zdravá. Jenže podezření, že něco není úplně tak, jak se zdá, vzbudila už skutečnost, že zpěvačka na následné tiskovce vypadala úplně v pohodě, klidně, vyrovnaně, odpočatě. Tedy rozhodně ne jako někdo po dvou dnech pekla a hrůzy o vlastní život.

Ale ještě aby ne: Policii se totiž její dobrá nálada vůbec nezdála a strážci zákona nakonec zpěvačce sdělili podezření z podvodu. Fairlie pak nic netajila a kápla božskou: Svůj únos si naplánovala, zorganizovala a nakonec i provedla sama. Ve skutečnosti se na dva dny schovala do motelu a pak se "našla". Chtěla tak prý upozornit na bezpečnostní hrozbu, se kterou policie dle jejího názoru nic nedělala.

Bizár ale ještě chvíli pokračoval: Policisté poslali Fairlie účtenku za zbytečné pátrání. A aby ji zpěvačka mohla zaplatit, nechala se nafotit nahá pro Penthouse, přičemž na řadě snímků pózovala jakoby unesená a svázaná v posteli, což samozřejmě vyvolalo další poprask a miliony protočených panenek.

Kuriózní taškařice má ale i temnější podtón: Jistě, v tomto případě všechno dobře dopadlo a Fairlie později uvedla, že jí tajemný stalker už znovu (pokud vůbec někdy) neobtěžoval. Sled událostí ale nutí se zamyslet i dnes: Reaguje policie adekvátně na obavy, které v tu chvíli ještě nelze potvrdit nebo dokázat? A není ono příslovečné čekání, až se něco stane, v takovém případě přeci jen trochu moc chladný přístup?

