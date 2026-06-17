Své názory nehodlá tajit. Aleš Háma: Přijde mi strašně zbabělé radši nic neříkat
17. 6. 2026 – 6:21 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený moderátor nehodlá pronášet žádné plamenné projevy, stejně tak se ale nehodlá omezovat, když bude mít pocit, že má k něčemu co říct.
Jeden z nejoblíbenějších současných moderátorů a nezaměnitelná osobnost televizních obrazovek Aleš Háma má v debatě, zda by se umělci měli vyjadřovat k politice a veřejnému dění, nebo by se prostě měli jako správní komedianti držet jen svého kopyta, odbýt si své a zase zmizet, celkem jasno.
Podle něj by totiž každý měl říct, co chce. Pokud tedy má co říct, samozřejmě. Sám se sice nepouští do žádných plamenných projevů či ostrých konfrontací, zároveň se ale nehodlá omezovat v tom, jaký svůj názor dá na veřejnosti najevo.
„Měli by mluvit, když se jich to týká. Můžou vyjadřovat svoje občanské postoje. V tom je ta síla demokracie, že se můžeme vyjádřit. Víte, říkat si: ‚Já radši nic nebudu říkat, co kdybych naštval nějakou část svého diváckého portfolia‘... To mi přijde strašně zbabělé a alibistické,“ vysvětlil pro magazín eXtra.cz na akci Dětský čin roku, kterou tradičně moderuje již přes dvacet let.
„Prostě člověk má být takový, jaký je. Kdybyste žil podle toho, abyste se líbil všem, tak z vás bude dvoubuněčná améba,“ přidal moudrou radu.
Zastává ale také názor, že byť by umělci měli komentovat veřejné dění, vstupovat přímo do stranické politiky už jim nepřísluší.
A že ho občas někdo kritizuje ho nijak nevyvádí z míry: „Pokud je člověk osobnost, tak se prostě nemůžete zalíbit všem lidem na světě. To tak nejde,“ pokyvuje hlavou.
Jedním z témat, o kterých Háma chce a bude mluvit, je například pozdvižení okolo oblíbené taneční soutěže StarDance, respektive okolo jistých hlasů, které tvrdí, že taneční show nemá ve veřejnoprávní televizi co dělat.
„To byl zrovna ten případ, kdy jsem se neudržel. Ten pořad je vyvinut veřejnoprávní britskou televizí BBC pro veřejnoprávní televizi, takže a priori je to veřejnoprávní model,“ reaguje Háma.
„Samozřejmě, že to může dělat i komerční televize. Proč ne, proboha. Ale StarDance na Českou televizi patří. Stejně jako edukace tance na Českou televizi patří jednoznačně. Vůbec o tom není debata,“ má jasno.
Sám si ale před kamerami zatančit nehodlá, byť dostal už tři nabídky. Všechny ale odmítl: „Myslím, že jsem soudný člověk a znám své limity. Velmi rád tancuji, ale nejsem v tom dobrý. Mám manželku, bývalou profesionální tanečnici, takže vím, co to obnáší, že to je strašná práce a dřina. Nebyl bych ani dobrý jako Jirka Dvořák, ale nebyl bych ani vtipný jako Lukáš Pavlásek. Já bych byl takové to nic mezi a stálo by mě to strašně moc práce. No tak to je přece zbytečné,“ směje se slavný moderátor.